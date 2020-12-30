Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 30 » 12:55:40

Житомирское ТТУ получило еще 10 новеньких троллейбусов, но не может выпустить их на маршруты

Вчера, 13:12:40 1915 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское ТТУ получило еще 10 новеньких троллейбусов, но не может выпустить их на маршруты

 Житомирское трамвайно-троллейбусное управление получило очередную партию белорусских троллейбусов. Однако на маршруты их пока выпустить не могут, так как в партии не хватает одной единицы транспорта.

Об этом 30 декабря на внеочередном заседании исполкома Житомирского городского совета рассказал начальник ТТУ, передает издание Житомир инфо.

Андрей Нечуйвитер пояснил, что две недели назад возглавляемое им предприятие получило 10 троллейбусов белорусского производства. Однако, по документам, партия насчитывать 11 единиц транспорта. Поэтому, чтобы сертифицировать троллейбусы и выпустить их маршруты, необходимо получить партию полностью.
 

"У нас на сегодняшний день есть 10 единиц, а партия - 11 единиц. Мы не можем сейчас их сертифицировать, потому что задержка с одним троллейбусом. Они нам обещали, что до конца года его поставят. Но вчера были телефонные переговоры, и у них там какая-то проблема с этим одним троллейбусом. Мы ожидали, что к концу года мы получим предпоследнюю партию и следующую партию - в феврале, в начале следующего года то есть. Дело в том, что там в договоре прописана партия. И по этой партии приезжает представитель завода, мы вызываем комиссию из Киева для сертификации. Поэтому мы не можем разделить ее. В этом все и вопрос, потому что троллейбусы мы получили уже две недели назад", - пояснил Андрей Нечуйвитер.


Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ.
Тэги: Житомир, ТТУ, БКМ, троллейбус
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 13:59:49, Вчера [Материал]
+9

в таком случае с завода должна сниматься неустойка за срыв поставки.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 14:30:28, Вчера [Материал]
+1

там откаты уже получили и потратили, так что ничего подобного не будет.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:43:46, Вчера [Материал]
+1

а рогатые разве у завода купили?
контракта то в общем доступе нет
совпадение?
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 11:51:46, Сегодня [Материал]
+1

Ахххх...нно! Проценты по кредиту начисляют исправно. Платят житомиряне. Дорогая техника тупо ржавеет.
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