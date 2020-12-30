Житомирское ТТУ получило еще 10 новеньких троллейбусов, но не может выпустить их на маршруты

"У нас на сегодняшний день есть 10 единиц, а партия - 11 единиц. Мы не можем сейчас их сертифицировать, потому что задержка с одним троллейбусом. Они нам обещали, что до конца года его поставят. Но вчера были телефонные переговоры, и у них там какая-то проблема с этим одним троллейбусом. Мы ожидали, что к концу года мы получим предпоследнюю партию и следующую партию - в феврале, в начале следующего года то есть. Дело в том, что там в договоре прописана партия. И по этой партии приезжает представитель завода, мы вызываем комиссию из Киева для сертификации. Поэтому мы не можем разделить ее. В этом все и вопрос, потому что троллейбусы мы получили уже две недели назад", - пояснил Андрей Нечуйвитер.