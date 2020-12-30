Житомирское ТТУ получило еще 10 новеньких троллейбусов, но не может выпустить их на маршруты

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление получило очередную партию белорусских троллейбусов. Однако на маршруты их пока выпустить не могут, так как в партии не хватает одной единицы транспорта.
Об этом 30 декабря на внеочередном заседании исполкома Житомирского городского совета рассказал начальник ТТУ, передает издание Житомир инфо
.
Андрей Нечуйвитер пояснил, что две недели назад возглавляемое им предприятие получило 10 троллейбусов белорусского производства. Однако, по документам, партия насчитывать 11 единиц транспорта. Поэтому, чтобы сертифицировать троллейбусы и выпустить их маршруты, необходимо получить партию полностью.
"У нас на сегодняшний день есть 10 единиц, а партия - 11 единиц. Мы не можем сейчас их сертифицировать, потому что задержка с одним троллейбусом. Они нам обещали, что до конца года его поставят. Но вчера были телефонные переговоры, и у них там какая-то проблема с этим одним троллейбусом. Мы ожидали, что к концу года мы получим предпоследнюю партию и следующую партию - в феврале, в начале следующего года то есть. Дело в том, что там в договоре прописана партия. И по этой партии приезжает представитель завода, мы вызываем комиссию из Киева для сертификации. Поэтому мы не можем разделить ее. В этом все и вопрос, потому что троллейбусы мы получили уже две недели назад", - пояснил Андрей Нечуйвитер.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
.
контракта то в общем доступе нет
совпадение?