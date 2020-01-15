Житомир в марте получит первую партию новых троллейбусов

Житомир уже в марте получит первую партию новеньких троллейбусов от белорусского производителя "Белкоммунмаш". Все 49 троллейбусов должны приехать в наш город до конца осени.
Об этом во время заседания исполкома сообщил начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный, передает Вголос.Zt
.
"Первые 10 троллейбусов должны поступить уже в марте. Далее партиями по 10 троллейбусов будем получать ежемесячно. До октября-ноября получим все 50 транспортных средств", - сообщил Пидпокровный.
С учетом новых машин, в первом квартале на линиях должны работать 86 троллейбусов. Во втором квартале их должно быть 90, в третьем - 88. На последний квартал планируют использовать 95 троллейбусов.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 49 троллейбусов БКМ
. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.
Тут наш мер каже що нові тролейбуси "увійдуть" у місто вже в кінці 2019 року, тому ще мінус одна обіцянка. Чому так сталося? Причина банальна — АТ "Белкомунмаш" у 2019 робив тролейбуси для Санкт-Петербурга та Новокуйбишевська, крім того виграв тендер від ЄБРР не тільки по Житомиру, тому до грудня минулого року займався поставкою тролейбусів у Івано-Франківськ.
Лиш зараз підійшла черга Дніпра та Житомира. На жаль, не знайшов інформації чий тендер провели раніше і хто, відповідно, отримає очікуваний транспорт швидше.
PS. вихід на лінію 95 тролейбусів для Житомира — вкрай мало, при тому що очікується на прибуття нового транспорту та будівництво лінії на Мальованку. 95 — це навіть менше ніж за часів тролейбусного погрому Шелудченко (тоді виходило ~105)
... Но так и не увидели его. Виновного в этом хоть нашли?
(я уж не говорю о наказании)
Какой-то 95 квартал)))