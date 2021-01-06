Под Житомиром на бездорожье застрял автомобиль скорой помощи

5 января в селе Вересы Житомирской городской ОТГ на бездорожье застрял автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.
"Как стало известно, возвращаясь с вызова на грунтовой дороге, автомобиль съехал в ров, который копали под прокладку газа"
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На помощь был вызван еще один автомобиль скорой, но тот достать "карету" не смог. После этого вызвали спасателей.
"Спасатели с помощью троса и пожарной автоцистерны ЗИЛ 131 подцепили автомобиль и отбуксировали карету скорой с обочины на проезжую часть, убедившись том, что она может самостоятельно продолжать движение"
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