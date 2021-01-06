Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 07.01.2021    06:00:10
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 6 » 14:55:36

Под Житомиром на бездорожье застрял автомобиль скорой помощи

Вчера, 15:21:36 643 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Под Житомиром на бездорожье застрял автомобиль скорой помощи

 5 января в селе Вересы Житомирской городской ОТГ на бездорожье застрял автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.

"Как стало известно, возвращаясь с вызова на грунтовой дороге, автомобиль съехал в ров, который копали под прокладку газа", - говорится в сообщении.

На помощь был вызван еще один автомобиль скорой, но тот достать "карету" не смог. После этого вызвали спасателей.

"Спасатели с помощью троса и пожарной автоцистерны ЗИЛ 131 подцепили автомобиль и отбуксировали карету скорой с обочины на проезжую часть, убедившись том, что она может самостоятельно продолжать движение", - информирует ГСЧС.
Тэги: скорая помощь, спасатели, Вересы
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus