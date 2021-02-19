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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 19 » 13:59:11

В Житомире «скорая» застряла по дороге к пациенту: помогли спасатели

Сегодня, 14:04:11 502 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире «скорая» застряла по дороге к пациенту: помогли спасатели

 Спасатели продолжают оказывать помощь людям, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в сложные ситуации на дорогах. В частности, 18 февраля в Житомире спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль скорой. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что медики ехали на вызов к больному.
 

"В 16:13 на пункт связи 10-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в переулке Ивана Богуна забуксовал в снегу автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов к больному", - сообщают спасатели.


Чтобы не терять время медики направили к пациенту другой автомобиль, а сами ждали спасателей.

"С помощью троса бойцы ГСЧС отбуксировали автомобиль на участок дороги, где он дальше смог самостоятельно продолжить движение", - отметили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также за прошедшие сутки спасатели оказали помощь водителям еще 5 грузовиков.

Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на повозке, запряженной двумя лошадьми, поскольку медицинская и спасательная техника застряли в снегу.
Тэги: спасатели, скорая помощь, Житомир
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