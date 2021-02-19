В Житомире «скорая» застряла по дороге к пациенту: помогли спасатели

Спасатели продолжают оказывать помощь людям, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в сложные ситуации на дорогах. В частности, 18 февраля в Житомире спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль скорой. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что медики ехали на вызов к больному.
"В 16:13 на пункт связи 10-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в переулке Ивана Богуна забуксовал в снегу автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов к больному", - сообщают спасатели.
Чтобы не терять время медики направили к пациенту другой автомобиль, а сами ждали спасателей.
"С помощью троса бойцы ГСЧС отбуксировали автомобиль на участок дороги, где он дальше смог самостоятельно продолжить движение"
, - отметили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Также за прошедшие сутки спасатели оказали помощь водителям еще 5 грузовиков.
Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на повозке
, запряженной двумя лошадьми, поскольку медицинская и спасательная техника застряли в снегу.