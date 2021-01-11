Разыскиваемого за убийство житомирянина нашли повешенным в лесу

"Во время досудебного расследования установили, что оба мужчины ранее были знакомы и проживали по соседству. Конфликт между ними возник задолго до трагических событий, а 6 января достиг кульминации. 9 января подозреваемого нашли повешенным в лесном массиве возле села Высокая Печь Житомирского района", - говорится в сообщении.