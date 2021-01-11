Разыскиваемого за убийство житомирянина нашли повешенным в лесу

Подозреваемого в убийстве 26-летнего житомирянина нашли 9 января повешенным возле села Высокая Печь Житомирского района. Внешние обстоятельства свидетельствуют, что мужчина совершил самоубийство. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе Нацполиции в Житомирской области.
"Во время досудебного расследования установили, что оба мужчины ранее были знакомы и проживали по соседству. Конфликт между ними возник задолго до трагических событий, а 6 января достиг кульминации. 9 января подозреваемого нашли повешенным в лесном массиве возле села Высокая Печь Житомирского района", - говорится в сообщении.
Мужчина оставил предсмертную записку, содержание которой сейчас проверяют правоохранители. Во время осмотра места происшествия полицейские зафиксировали все обстоятельства, которые указывают на самоубийство мужчины.
"На его теле внешних телесных повреждений, кроме связанных с повешением, не обнаружили. Назначили соответствующую судебно-медицинскую экспертизу о причинах смерти", - отмечают правоохранители.
Напомним, в Житомире 6 января в ходе конфликта на улице от ножевого ранения погиб 26-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве с места происшествия скрылся, полиция объявила розыск
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Подозреваемый в убийстве