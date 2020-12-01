В Житомире 21-летний парень повесился на дереве: фото 18+

В Житомире на проспекте Мира возле Богунского моста обнаружили повешенным на дереве молодого парня.
Об этом 30 ноября сообщили в Telegram-канале h***_ zhytomyr
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В ГУНП в Житомирской области информацию подтвердили и уточнили, что погибший - 21-летний житомирянин, передает сайт Житомир инфо
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"30 ноября около 11:45 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины неподалеку навесного моста по проспекту Мира, который, вероятно, совершил самоубийство. Полицейские установили, что погибший - 21-летний житель г. Житомира", - отметили в полиции.
Тело парня направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
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