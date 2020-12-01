Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 02.12.2020    12:19:07
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 1 » 16:12:48

В Житомире 21-летний парень повесился на дереве: фото 18+

Вчера, 16:35:48 3397 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире 21-летний парень повесился на дереве: фото 18+

 В Житомире на проспекте Мира возле Богунского моста обнаружили повешенным на дереве молодого парня.

Об этом 30 ноября сообщили в Telegram-канале h***_ zhytomyr.

В ГУНП в Житомирской области информацию подтвердили и уточнили, что погибший - 21-летний житомирянин, передает сайт Житомир инфо.
 

"30 ноября около 11:45 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины неподалеку навесного моста по проспекту Мира, который, вероятно, совершил самоубийство. Полицейские установили, что погибший - 21-летний житель г. Житомира", - отметили в полиции.


Тело парня направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
 

ВНИМАНИЕ! ФОТО НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ!

Тэги: Суицид, повесился, Житомир
Комментариев: 2
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 19:40:18, Вчера [Материал]
0

Фото не для слабонервных?! После просмотра на ICTV Надзвичайних новин, это фото у ребенка страха не вызовет...
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 03:24:45, Сегодня [Материал]
0

В одних новостях, трупы в тот же день признают суицидниками, тут же еще "думают". Вообще, в обществе витает мнение, что мир еще столкнется (а где-то уже и сталкивается) с так называемым пост ковидным синдромом (аналогичное посттравматическому синдрому у военных после боевых действий). Это всякого рода психологические отклонения - приступы агрессии, суицидальные наклонности, преступные деяния и т.д. Теоретически, может это время уже и потихоньку наступает.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus