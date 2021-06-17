На Маликова житомирянка нашла повешенным мужчину

17 июня в микрорайоне Маликова во время прогулки житомирянка наткнулась на повешенного мужчину.
Об этом женщина сообщила в социальной группе микрорайона, передает Житомир инфо
.
«Кто-то на прогулках находит ключи и телефоны, а я рядом с собачьей площадкой нашла повешенного человека. Приличный мужчина, лет 60-ти, при нем пакет с продуктами и чек из «Полесье-продукт», датированный вчерашним днем, 17 часами. Версия полиции такова, что человек повесился сам, выпив напоследок стакан водки. Берегите своих родных и будьте с ними на связи всегда!»
- говорится в заметке Елены Вербяной.
В пресс-службе полиции подтвердили информацию об указанном событии. Личность погибшего уже установлено - это житомирянин 1969 года рождения.