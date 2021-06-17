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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 17 » 14:22:05

На Маликова житомирянка нашла повешенным мужчину

Вчера, 14:22:05 1147 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Маликова житомирянка нашла повешенным мужчину

 17 июня в микрорайоне Маликова во время прогулки житомирянка наткнулась на повешенного мужчину.

Об этом женщина сообщила в социальной группе микрорайона, передает Житомир инфо.

«Кто-то на прогулках находит ключи и телефоны, а я рядом с собачьей площадкой нашла повешенного человека. Приличный мужчина, лет 60-ти, при нем пакет с продуктами и чек из «Полесье-продукт», датированный вчерашним днем, 17 часами. Версия полиции такова, что человек повесился сам, выпив напоследок стакан водки. Берегите своих родных и будьте с ними на связи всегда!» - говорится в заметке Елены Вербяной.



В пресс-службе полиции подтвердили информацию об указанном событии. Личность погибшего уже установлено - это житомирянин 1969 года рождения.
Тэги: Суицид, повесился, Житомир, Маликова
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:57:18, Вчера [Материал]

Странно, что чтобы повеситься, человек пошел в магазин, купил продукты, и с ними пошел вешаться. Вы это серьезно?
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