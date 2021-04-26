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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 26 » 17:12:06

Пропавшего мужчину, которого разыскивали родные, нашли повешенным на окраине Житомира

Вчера, 17:22:06 2374 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пропавшего мужчину, которого разыскивали родные, нашли повешенным на окраине Житомира

 Последние несколько дней жители Житомира и области в соцсетях активно распространяли фото пропавшего Сергея Бабия с просьбой помочь в его розыске.

Место пребывания мужчины было неизвестным еще с 14 апреля. Впоследствии появилась информация, что пропавшего Сергея нашли повешенным на окраине Житомира, передает издание Житомир инфо.

«23 апреля в полицию обратилась жительница Новограда-Волынского, 1972 года рождения, и сообщила о том, что 14 апреля бесследно исчез ее сын, 1992 года рождения. 25 апреля поступило сообщение об обнаружении мужчины на окраине областного центра, все обстоятельства свидетельствовали о самоубийстве путем повешения», – рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В настоящее время в рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.

Тэги: розыск, Суицид, Житомир, пропал человек
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