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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 13 » 09:37:37

Житомирян просят помочь найти мужчину, пропавшего трое суток назад. ФОТО

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Житомирян просят помочь найти мужчину, пропавшего трое суток назад. ФОТО

 Правоохранители третьи сутки разыскивают житомирянина Виталия Мельничука. Известно, что мужчина 10 августа вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

По информации полиции, мобильная связь с ним отсутствует.

Приметы мужчины: на вид 65 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, есть залысины.

Был одет: в темный спортивный костюм с полосками синего цвета, светлые кроссовки.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Виталия Мельничука, сообщите по телефону (0412) 40-73-04, 37-23-21, «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

Тэги: Житомир, пропал человек, розыск
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