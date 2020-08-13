Житомирян просят помочь найти мужчину, пропавшего трое суток назад. ФОТО

Правоохранители третьи сутки разыскивают житомирянина Виталия Мельничука. Известно, что мужчина 10 августа вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
По информации полиции, мобильная связь с ним отсутствует.
Приметы мужчины
: на вид 65 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, есть залысины.
Был одет: в темный спортивный костюм с полосками синего цвета, светлые кроссовки.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Виталия Мельничука, сообщите по телефону (0412) 40-73-04, 37-23-21, «102»
или обратитесь в ближайшее отделение полиции.