Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 19 Августа 2021    07:49:51
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 18 » 08:48:02

Был на автовокзале и исчез: в Житомире разыскивают 29-летнего мужчину

Вчера, 08:48:58 1473 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Был на автовокзале и исчез: в Житомире разыскивают 29-летнего мужчину

 Родные и полиция ищут 29-летнего жителя с. Копановка Хорошевской громады Вадима Доминского. Известно, что в последний раз мужчина выходил на связь 15 августа, когда находился на житомирском автовокзале.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает полиция Житомирской области.
 

"Мужчина около 19 часов 15 августа звонил родным и сказал, что находится на автовокзале Житомира и намерен ехать в с. Сингуры на работу. Однако до места назначения он так и не добрался", - рассказали правоохранители.


У разыскиваемого мужчины коротко стриженые волосы, обычно заплетает в косичку длинную прядь позади. Был одет в черные спортивные штаны, светло-голубую футболку, красные кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо сведениями относительно вероятного места нахождения мужчины, сообщите об этом по телефону 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают полицейские.

Тэги: Житомир, розыск, пропал человек, полиция
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus