Был на автовокзале и исчез: в Житомире разыскивают 29-летнего мужчину

Родные и полиция ищут 29-летнего жителя с. Копановка Хорошевской громады Вадима Доминского. Известно, что в последний раз мужчина выходил на связь 15 августа, когда находился на житомирском автовокзале.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает полиция Житомирской области.
"Мужчина около 19 часов 15 августа звонил родным и сказал, что находится на автовокзале Житомира и намерен ехать в с. Сингуры на работу. Однако до места назначения он так и не добрался", - рассказали правоохранители.
У разыскиваемого мужчины коротко стриженые волосы, обычно заплетает в косичку длинную прядь позади. Был одет в черные спортивные штаны, светло-голубую футболку, красные кроссовки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо сведениями относительно вероятного места нахождения мужчины, сообщите об этом по телефону 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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