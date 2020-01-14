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Ушел на работу и не вернулся: в Житомире разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

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Ушел на работу и не вернулся: в Житомире разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

 Правоохранители разыскивают 39-летнего житомирянина Максима Омельчука, который вышел из дома 9 января 2020 года и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

По словам жены пропавшего, которая обратилась в полицию, мужчина 9 января утром отправился из дома на работу и до настоящего времени не вернулся. Мужчина в последнее время жаловался на состояние здоровья.

Его приметы: рост 190 см, спортивного телосложения, имеет бороду, носит очки, на левой руке у большого пальца есть татуировка группы крови А (II) Rh -.

Был одет: в дутый синий пуховик, темно-синие джинсы, синяя обувь, шапка темного цвета, зеленая кофта, шарф сине-серого цвета.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Максима Омельчука, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 40-73-04 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: полиция, розыск, пропал человек, Житомир
Комментариев: 1
waawz
1 Vlad (waawz)   • 13:18:21, Сегодня
0

у меня так родственника пропал, как потом оказалось уехал в другой город и устроился там на работу ничего не сказав своим самым близким.
Месяц постили в ФейсБ итд.
Полиция по ориентировке нашла остановив машину в которой он ехал.
Так что не теряйте надежду.
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