Правоохранители разыскивают 39-летнего житомирянина Максима Омельчука, который вышел из дома 9 января 2020 года и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
По словам жены пропавшего, которая обратилась в полицию, мужчина 9 января утром отправился из дома на работу и до настоящего времени не вернулся. Мужчина в последнее время жаловался на состояние здоровья.
Его приметы: рост 190 см, спортивного телосложения, имеет бороду, носит очки, на левой руке у большого пальца есть татуировка группы крови А (II) Rh -.
Был одет: в дутый синий пуховик, темно-синие джинсы, синяя обувь, шапка темного цвета, зеленая кофта, шарф сине-серого цвета.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Максима Омельчука, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 40-73-04 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.
Ушел на работу и не вернулся: в Житомире разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину
Месяц постили в ФейсБ итд.
Полиция по ориентировке нашла остановив машину в которой он ехал.
Так что не теряйте надежду.