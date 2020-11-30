Пропавшего 10 дней назад житомирянина нашли мёртвым в реке

В Житомире 20 ноября ушел из дома и не вернулся 26-летний Александр Сафаров. Житомирянина больше недели разыскивали родные и полиция, а сегодня его тело нашли в реке Тетерев.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на полицию.
«Нашли 30 ноября в реке в парке Гагарина, метров 150 от моста со стороны Заречан. Признаки насильственной смерти не обнаружены. У нас была информация, что он гулял в парке, у берега. Мы осмотрели всю береговую линию, не нашли. Вызвали водолазов и они через минут 5 поисков достали тело»
, - рассказали правоохранители.
Известно, что мужчина ранее уже неоднократно пропадал, а также состоял на учете
в психиатрической больнице.
Напомним, 25 ноября в житомирском парке обнаружили тело повешенного мужчины
.