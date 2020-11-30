Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 30 » 16:12:06

Пропавшего 10 дней назад житомирянина нашли мёртвым в реке

Вчера, 16:36:06 1657 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пропавшего 10 дней назад житомирянина нашли мёртвым в реке

 В Житомире 20 ноября ушел из дома и не вернулся 26-летний Александр Сафаров. Житомирянина больше недели разыскивали родные и полиция, а сегодня его тело нашли в реке Тетерев.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на полицию.

«Нашли 30 ноября в реке в парке Гагарина, метров 150 от моста со стороны Заречан. Признаки насильственной смерти не обнаружены. У нас была информация, что он гулял в парке, у берега. Мы осмотрели всю береговую линию, не нашли. Вызвали водолазов и они через минут 5 поисков достали тело», - рассказали правоохранители.

Известно, что мужчина ранее уже неоднократно пропадал, а также состоял на учете в психиатрической больнице.

Напомним, 25 ноября в житомирском парке обнаружили тело повешенного мужчины.
 
Тэги: пропал человек, Житомир, розыск, тело
Комментариев: 2
dakar
1 Инспектор Кранник (dakar)   • 01:20:14, Сегодня [Материал]
0

Земля пухом.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 02:20:52, Сегодня [Материал]
0

Парковая зона излюбленное место жмуров. Интересно, сколько там уже погибло людей за пару лет? Может пора там все обвешать камерами и подключить к безопасному городу, чтобы в реальном времени мониторить, что там творится?
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