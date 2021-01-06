Житомирянин вонзил нож в сердце знакомого: полиция разыскивает убийцу и сообщила его приметы

В Житомире 6 января в ходе конфликта на улице от ножевого ранения погиб 26-летний мужчина. Его обидчика полицейские установили и сейчас разыскивают, поскольку с места происшествия он сразу убежал.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"Сообщение о происшествии поступило около 4:30 сегодня. 25-летняя заявительница сообщила, что между двумя знакомыми ей мужчинами возник конфликт, который продолжился потасовкой. Предварительно установлено, что мужчины проживают по соседству. Вечером они встретились по месту жительства одного из них. Неприязненный разговор перешел в открытый конфликт, однако потом они разошлись по домам. Через несколько часов 27-летний мужчина снова позвонил оппоненту и предложил встретиться уже на улице", - говорится в сообщении.
Конфликт быстро перерос в драку, во время которой старший из мужчин нанес младшему ножевое ранение в область сердца. Полученное телесное повреждение стало смертельным.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Продолжается розыск подозреваемого в убийстве - Ковальчука Дениса Германовича, 20.07.1993 года рождения.
Его приметы
: рост около 170-175 см, худощавый, волосы темные, имеет залысины.
Был одет
в темные брюки, синюю шапку и темную кофту (уходил без куртки).
"Если вы владеете какой-либо информацией о нахождении Дениса Ковальчука, просим сообщить по телефонам "102", 093994 4795, 098475 3153, 096793 3833, 067405 0672 или в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.