Пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

"Из-за плотного заставления придомовой территории автотранспортом пожарные не смогли подъехать к месту происшествия на автолестнице. Спасателям соседи сообщили, что в квартире могут быть люди. Поэтому бойцы ГСЧС демонтировали входную дверь и в составе звена газодымозащитной службы вошли в помещение. Внутри квартиры наблюдалось сильное задымление, в одной из комнат у окна пожарные обнаружили женщину, 1978 г.р., и ее 6-летнего ребенка", - информирует ГСЧС.