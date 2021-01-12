Пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

В городе Новоград-Волынский 12 января пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее ребенка. Пожар произошел около 9:40 в одной из пятиэтажек города.
Об этом "ЖЖ
" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Из-за плотного заставления придомовой территории автотранспортом пожарные не смогли подъехать к месту происшествия на автолестнице. Спасателям соседи сообщили, что в квартире могут быть люди. Поэтому бойцы ГСЧС демонтировали входную дверь и в составе звена газодымозащитной службы вошли в помещение. Внутри квартиры наблюдалось сильное задымление, в одной из комнат у окна пожарные обнаружили женщину, 1978 г.р., и ее 6-летнего ребенка", - информирует ГСЧС.
Спасенную женщину с ребенком передали медикам. Состояние их удовлетворительное, от госпитализации в медицинское учреждение они отказались.
По предварительной информации, пожар возник из-за возгорания бумаги в мусорном ведре.
"До этого женщина сушила на газете зерна в электродуховке. Бумага немного подгорел, и хозяйка выбросила ее в мусорное ведро, которое в итоге загорелось вместе с мусором"
, - отмечают спасатели.