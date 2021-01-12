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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 12 » 15:40:58

Пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

Вчера, 16:23:58 594 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

 В городе Новоград-Волынский 12 января пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее ребенка. Пожар произошел около 9:40 в одной из пятиэтажек города.

Об этом "ЖЖ" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"Из-за плотного заставления придомовой территории автотранспортом пожарные не смогли подъехать к месту происшествия на автолестнице. Спасателям соседи сообщили, что в квартире могут быть люди. Поэтому бойцы ГСЧС демонтировали входную дверь и в составе звена газодымозащитной службы вошли в помещение. Внутри квартиры наблюдалось сильное задымление, в одной из комнат у окна пожарные обнаружили женщину, 1978 г.р., и ее 6-летнего ребенка", - информирует ГСЧС.


Спасенную женщину с ребенком передали медикам. Состояние их удовлетворительное, от госпитализации в медицинское учреждение они отказались.

По предварительной информации, пожар возник из-за возгорания бумаги в мусорном ведре.

"До этого женщина сушила на газете зерна в электродуховке. Бумага немного подгорел, и хозяйка выбросила ее в мусорное ведро, которое в итоге загорелось вместе с мусором", - отмечают спасатели.

Тэги: Новоград-Волынский, пожар, спасение
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