Житель Житомирщины, рискуя жизнью, спас из горящего дома пожилую соседку

"В доме одиноко проживает 74-летняя пожилая женщина с инвалидностью, которая не может свободно передвигаться. За ней ухаживает сестра и социальные службы. На момент пожара она лежала на кровати в комнате, на которую и распространился огонь. Ее сосед, увидев дым, выходивший из дома и, зная о том, что женщина находится внутри, сразу же бросился ей на помощь", - рассказали в ГСЧС.