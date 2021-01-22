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Житель Житомирщины, рискуя жизнью, спас из горящего дома пожилую соседку

Сегодня, 10:27:08 399 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирщины, рискуя жизнью, спас из горящего дома пожилую соседку

 В городе Малин Житомирской области мужчина спас 74-летнюю соседку, которая не могла самостоятельно выбраться из горящего дома. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"В доме одиноко проживает 74-летняя пожилая женщина с инвалидностью, которая не может свободно передвигаться. За ней ухаживает сестра и социальные службы. На момент пожара она лежала на кровати в комнате, на которую и распространился огонь. Ее сосед, увидев дым, выходивший из дома и, зная о том, что женщина находится внутри, сразу же бросился ей на помощь", - рассказали в ГСЧС.


Мужчина ползком добрался к комнате, где находилась женщина, спустил ее с кровати на пол и потащил к выходу. Там уже ему на помощь подбежали и другие соседи. Вместе они вынесли женщину из дома на свежий воздух, после этого вызвали пожарных и медиков.

Женщина получила ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована в Малинскую городскую больницу.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили пожар. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печного отопления.
Тэги: спасение, пожар
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