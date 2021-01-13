Житомирский ФК «Полесье» усилился двумя опытными игроками

В «Полесье» первые усиления в новом году: контракт с житомирским клубом подписал полузащитник Александр Глагола и защитник Артем Терехов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Александр Глагола
(19.07.1997) - полузащитник, воспитанник закарпатской школы футбола. Отыграв два сезона на детско-юношеском уровне за «Скалу» (Моршин) и МФА (Мукачево), в 2012 году получил приглашение от донецкого «Шахтера». Выступал за юношеские и юниорские команды «горняков», защищал цвета донецкого «Шахтера» в юношеской Лиге чемпионов УЕФА 2014/2015 и 2015/2016. В сезоне 2014/2015 в составе «Шахтера» стал серебряным призером юношеской лиги Чемпионов УЕФА и победителем юниорского Чемпионата Украины.
В сезоне 2018/2019 был ведущим игроком и капитаном молодежной команды Донецка, вызывался в юношескую сборную Украины U17. В начале июля 2019-го подписал контракт с ФК «Минай», за который в Первой лиге сыграл 10 матчей (468 минут), в сезоне 2020/2021 Александр успел сыграть за «Минай» 7 матчей (4 в Чемпионате Украины U21, 2 в Кубке Украина и 1 матч в УПЛ).
С ФК «Полесье» Александр Глагола подписал контракт до конца 2021 года.
Артем Терехов
(31.03.1992) - защитник, воспитанник футбольных школ Днепропетровщины. В течение 2009-2014 годов выступал в мариупольском «Ильичевце» за команду дублеров, в составе которой стал победителем молодежного чемпионата Украины. В основной состав «Ильичевца» Артем не пробился и осенью 2014 года перебрался в «Буковину», где стал одним из ключевых защитников черновицкой команды. В 2015 году перешел в криворожский «Горняк», но из-за снятия команды с турнира в июле 2016-го вернулся в «Буковину».
В июне 2017 года по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с черновицкой командой и присоединился к составу киевской «Оболони-Бровар». В июле 2018-го стал игроком ковалевского «Колоса», вместе с которым получил серебряные награды Первой лиги и право выступления в УПЛ, однако в следующем сезоне вернулся в состав хорошо знакомых «пивоваров».
С ФК «Полесье» Артем Терехов подписал контракт до декабря 2021 года.