В селе на Житомирщине автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП

В Житомирской области автомобиль сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Авария произошла вечером 13 января в с. Печановка Романовского района.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по улице села, совершил наезд на 14-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции области.
В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.
Полицейские разыскали в селе транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями, оно принадлежит местной жительнице.
Правоохранители изъяли автомобиль и собрали первоочередную информацию. Сейчас следователи устанавливают, кто именно находился за рулем ВАЗа в момент совершения ДТП.