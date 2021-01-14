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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 14 » 14:48:07

В селе на Житомирщине автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Вчера, 15:06:07 954 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП

 В Житомирской области автомобиль сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Авария произошла вечером 13 января в с. Печановка Романовского района.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по улице села, совершил наезд на 14-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции области.

В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.

Полицейские разыскали в селе транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями, оно принадлежит местной жительнице.

Правоохранители изъяли автомобиль и собрали первоочередную информацию. Сейчас следователи устанавливают, кто именно находился за рулем ВАЗа в момент совершения ДТП.
Тэги: дтп, Житомирщина
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