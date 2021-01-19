Полисмены за нарушение ПДД остановили микроавтобус: водитель оказался пьяным и убеждал, что не ехал в машине. ВИДЕО

В Бердичеве полицейские остановили микроавтобус, который двигался по улицам райцентра с нарушением ПДД. Во время общения с его водителем выяснилось, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Также мужчина убеждал полицейских, что вообще не ехал в машине.
Об этом "Журналу Житомира" рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Автомобиль двигался по улице Соборной г. Бердичева без освещения государственного номерного знака. Полицейские остановили авто, чтобы выяснить причину указанного нарушения. Уже через несколько минут общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения", - информируют правоохранители.
37-летний мужчина отказался от освидетельствования на употребление спиртного. В общении с полицейскими водитель вел себя агрессивно и грубо ругался.
"Кроме того, водитель не предоставил патрульным и документы на право управления транспортным средством, закрыл авто и пытался убедить, что вообще не ехал на нем", - отмечают в полиции.
Полицейские в присутствии свидетелей составили в отношении водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) и ст. 121-6 (Управление водителем транспортным средством с неосвещенным номерным знаком) КоАП.