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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 19 » 10:42:29

Полисмены за нарушение ПДД остановили микроавтобус: водитель оказался пьяным и убеждал, что не ехал в машине. ВИДЕО

Сегодня, 11:04:29 322 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полисмены за нарушение ПДД остановили микроавтобус: водитель оказался пьяным и убеждал, что не ехал в машине. ВИДЕО

 В Бердичеве полицейские остановили микроавтобус, который двигался по улицам райцентра с нарушением ПДД. Во время общения с его водителем выяснилось, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Также мужчина убеждал полицейских, что вообще не ехал в машине.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Автомобиль двигался по улице Соборной г. Бердичева без освещения государственного номерного знака. Полицейские остановили авто, чтобы выяснить причину указанного нарушения. Уже через несколько минут общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения", - информируют правоохранители.


37-летний мужчина отказался от освидетельствования на употребление спиртного. В общении с полицейскими водитель вел себя агрессивно и грубо ругался.

"Кроме того, водитель не предоставил патрульным и документы на право управления транспортным средством, закрыл авто и пытался убедить, что вообще не ехал на нем", - отмечают в полиции.

Полицейские в присутствии свидетелей составили в отношении водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) и ст. 121-6 (Управление водителем транспортным средством с неосвещенным номерным знаком) КоАП.

Все протоколы переданы для рассмотрения в суд.
 
Тэги: Бердичев, полиция, пдд
Комментариев: 2
AtomuliYadalato
1 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 11:34:17, Сегодня [Материал]
0

ну а чО? Карпачову можна 2 роки буть свідком у справі про загибель пішохода, коли він сам був у своїй машині, збивши літню жінку, то чому цій пяні не можна прикинуться дурачком?
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:02:26, Сегодня [Материал]
0

я не понял, он потом спокойно ушел ?)))
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