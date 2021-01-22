Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове

23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, информирует Офис президента
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Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ.
«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне», - сказал он.
Предыстория
21 января в городе Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Пожар ликвидировали, на месте пожара были обнаружены тела 15 человек.
Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей, им готовят сообщение о подозрении.
Есть 3 версии произошедшего: поджог; неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; замыкания электросети.
Фото: ГСЧС