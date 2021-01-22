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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 22 » 14:03:00

Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове

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Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове

 23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, информирует Офис президента.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ.
 

«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне», - сказал он.





Предыстория


21 января в городе Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Пожар ликвидировали, на месте пожара были обнаружены тела 15 человек.

Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей, им готовят сообщение о подозрении.

Есть 3 версии произошедшего: поджог; неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; замыкания электросети.

Фото: ГСЧС
Тэги: траур, харьков, пожар
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