Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 26.01.2021    12:39:19
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 25 » 10:33:13

Полиция изъяла у жителей Житомирского района огнестрельное оружие, боеприпасы и арбалет. ФОТО

Вчера, 11:04:13 1074 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Полиция изъяла у жителей Житомирского района огнестрельное оружие, боеприпасы и арбалет. ФОТО

 В Житомирском районе полицейские во время рейда изъяли шесть сотен боеприпасов, огнестрельное оружие, арбалет и ножи. К незаконному обороту оружия причастны четверо мужчин, один из них задержан.

"Все следственные действия, санкционированные обыски и несколько обзоров в домохозяйствах и лесных массивах, проводились в рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.

Пистолет и две сотни патронов различного калибра правоохранители обнаружили во время санкционированного обыска домохозяйства, расположенного на территории Бобровского дачного массива.



В с. Михайловка по месту жительства 21-летнего мужчины полицейские обнаружили незарегистрированные ружье "ИЖ" и автомат иностранного производства, сигнальный пистолет и почти 400 патронов калибра 7,62 мм. Владельца указанного оружия полицейские задержали.



В с. Ульяновка полицейские провели осмотр по месту жительства двух мужчин: изъяты пистолеты, патроны, ножи.

Также обзор был проведен и в лесном массиве, неподалеку с. Ульяновка, где был устроен тайник с хранения оружия.



Все обнаруженное направлено на экспертное исследование. Санкция статьи, по которой ведется досудебное расследование, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Тэги: обыск, полиция, Оружие
Комментариев: 3
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 11:27:03, Вчера [Материал]
-2

Який закон порушили підозрювані?
А ніякий, так що можуть отримати виправдальний вирок
https://reyestr.court.gov.ua/Review/72347132
bda
2 ДДД (bda)   • 21:31:15, Вчера [Материал]
0

в очередной раз, напоминаю, Вам, что оправдательный приговор в этом деле был отменён и дело направлено на новое судебное рассмотрение https://reyestr.court.gov.ua/Review/78211552
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 22:52:50, Вчера [Материал]
0

Так, і щось далі нічого не відбувається. А тим часом з 2016 року вже пройшло 5 років, ще 5 років і стічуть строки давності і в такому випадку справу просто закриють.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus