Полиция изъяла у жителей Житомирского района огнестрельное оружие, боеприпасы и арбалет. ФОТО

В Житомирском районе полицейские во время рейда изъяли шесть сотен боеприпасов, огнестрельное оружие, арбалет и ножи. К незаконному обороту оружия причастны четверо мужчин, один из них задержан.
"Все следственные действия, санкционированные обыски и несколько обзоров в домохозяйствах и лесных массивах, проводились в рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины"
, - отмечают в полиции.
Пистолет и две сотни патронов различного калибра правоохранители обнаружили во время санкционированного обыска домохозяйства, расположенного на территории Бобровского дачного массива.
В с. Михайловка по месту жительства 21-летнего мужчины полицейские обнаружили незарегистрированные ружье "ИЖ" и автомат иностранного производства, сигнальный пистолет и почти 400 патронов калибра 7,62 мм. Владельца указанного оружия полицейские задержали.
В с. Ульяновка полицейские провели осмотр по месту жительства двух мужчин: изъяты пистолеты, патроны, ножи.
Также обзор был проведен и в лесном массиве, неподалеку с. Ульяновка, где был устроен тайник с хранения оружия.
Все обнаруженное направлено на экспертное исследование. Санкция статьи, по которой ведется досудебное расследование, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
А ніякий, так що можуть отримати виправдальний вирок
https://reyestr.court.gov.ua/Review/72347132