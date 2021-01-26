Попались на классические схемы «развода»: жительницы Житомирщины подарили мошенникам свои сбережения

25 января в полицию обратились двое жительниц Житомирской области с заявлениями об обмане. Женщины поверили в уже классические истории: о попадании родного человека в больницу и блокировке банковской карты.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, женщины потеряли в общей сложности более 20 000 гривен.
"К романовским полицейским обратилась 42-летняя жительница пгт Мирополь и рассказала, что из-за неосмотрительности потеряла сбережения из двух банковских счетов. По словам женщины, к ней позвонил незнакомец, назвавшийся работником службы безопасности банка и в разговоре узнал все конфиденциальные сведения для доступа к счетам", - рассказали правоохранители.
Женщина сообщила ему информацию о банковских картах, оформленных в двух различных банковских учреждениях. В результате с ее счетов исчезли 8360 гривен.
Еще одной жертвой мошенников стала 71-летняя жительница поселка Хорошев. Пенсионерка отдала незнакомцу все сбережения, поверив, что таким образом помогает спасти жизнь сына.
"По словам заявительницы, к ней позвонил неизвестный, назвавшийся медицинским работником. Мужчина сказал, что ее сын попал в ДТП и требует немедленного хирургического вмешательства, но для оказания качественной помощи нужны средства. Поэтому взволнованная пенсионерка назвала свой домашний адрес и через некоторое время отдала неизвестном визитеру 10000 гривен и 100 долларов США", - сообщили в полиции.
Лишь впоследствии пенсионерка позвонила сыну и узнала, что с ним все в порядке, а ее обманули. Сейчас в рамках начатых уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) УК полицейские разыскивают мошенников.