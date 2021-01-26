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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 26 » 14:18:58

Попались на классические схемы «развода»: жительницы Житомирщины подарили мошенникам свои сбережения

Вчера, 14:23:58 3127 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Попались на классические схемы «развода»: жительницы Житомирщины подарили мошенникам свои сбережения

 25 января в полицию обратились двое жительниц Житомирской области с заявлениями об обмане. Женщины поверили в уже классические истории: о попадании родного человека в больницу и блокировке банковской карты.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, женщины потеряли в общей сложности более 20 000 гривен.
 

"К романовским полицейским обратилась 42-летняя жительница пгт Мирополь и рассказала, что из-за неосмотрительности потеряла сбережения из двух банковских счетов. По словам женщины, к ней позвонил незнакомец, назвавшийся работником службы безопасности банка и в разговоре узнал все конфиденциальные сведения для доступа к счетам", - рассказали правоохранители.


Женщина сообщила ему информацию о банковских картах, оформленных в двух различных банковских учреждениях. В результате с ее счетов исчезли 8360 гривен.

Еще одной жертвой мошенников стала 71-летняя жительница поселка Хорошев. Пенсионерка отдала незнакомцу все сбережения, поверив, что таким образом помогает спасти жизнь сына.
 

"По словам заявительницы, к ней позвонил неизвестный, назвавшийся медицинским работником. Мужчина сказал, что ее сын попал в ДТП и требует немедленного хирургического вмешательства, но для оказания качественной помощи нужны средства. Поэтому взволнованная пенсионерка назвала свой домашний адрес и через некоторое время отдала неизвестном визитеру 10000 гривен и 100 долларов США", - сообщили в полиции.


Лишь впоследствии пенсионерка позвонила сыну и узнала, что с ним все в порядке, а ее обманули. Сейчас в рамках начатых уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) УК полицейские разыскивают мошенников.
Тэги: Житомирщина, полиция, мошенники
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:03:01, Вчера [Материал]
+1

Развелось их в последнее время. Меня буквально сегодня пытались развести.
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