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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 28 » 17:46:05

Скрывался 8 лет: полиция задержала иностранца, который обворовывал квартиры в Житомире

Вчера, 17:47:05 723 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скрывался 8 лет: полиция задержала иностранца, который обворовывал квартиры в Житомире

 Полицейские задержали иностранца, который совершил серию квартирных краж в Житомире и области. Вор находился в розыске с 2012 года. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"В 2012 году местный суд 28-летнего иностранца признал виновным в совершении ряда краж из квартир жителей Житомирщины в составе преступной группы. В отношении мужчины было определено наказание в виде ограничения свободы и наложены обязательства по выполнению обязательных условий по контролю его места пребывания", - сообщает полиция.


Однако мужчина покинул Украину и только через 8 лет после вынесения приговора вернулся назад, к тому же изменил все персональные данные.
 

"С другой фамилией и с другими сведениями о месте и дате рождения мужчина пересек нашу границу и продолжил противоправную деятельность, правда в другом регионе Украины. Однако, по ряду идентифицирующих признаков, нам удалось установить, что перед нами именно тот человек, который находится в розыске", - рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.


Теперь мужчина будет отбывать наказание в местах лишения свободы за совершенные ранее уголовные деяния. Кроме того, у полицейских есть основания подозревать его причастность к ряду краж, совершенных уже в текущем году в г. Днепр. 
Тэги: полиция, задержание, вор
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