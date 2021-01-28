Скрывался 8 лет: полиция задержала иностранца, который обворовывал квартиры в Житомире

"В 2012 году местный суд 28-летнего иностранца признал виновным в совершении ряда краж из квартир жителей Житомирщины в составе преступной группы. В отношении мужчины было определено наказание в виде ограничения свободы и наложены обязательства по выполнению обязательных условий по контролю его места пребывания", - сообщает полиция.

"С другой фамилией и с другими сведениями о месте и дате рождения мужчина пересек нашу границу и продолжил противоправную деятельность, правда в другом регионе Украины. Однако, по ряду идентифицирующих признаков, нам удалось установить, что перед нами именно тот человек, который находится в розыске", - рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.