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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 29 » 13:43:39

В полиции рассказали, сколько легального оружия на руках у жителей Житомирщины

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В полиции рассказали, сколько легального оружия на руках у жителей Житомирщины

 В Житомирской области владельцами зарегистрированного в установленном порядке оружия являются около 26 000 жителей. У них во владении находится более 34 000 единиц оружия.

По информации полиции, безапелляционным лидером в выборе оружия является охотничье гладкоствольное - 24 756 единиц находится в распоряжении жителей Житомирщины, еще 4 466 - охотничьего нарезного и комбинированного оружия.

На законных основаниях зарегистрированы 4 713 устройств для отстрела резиновых пуль, 399 единиц газового оружия, 62 единицы - холодного и другое.

В то же время в течение 2020 и 2021 годов права на хранение и ношение оружия были лишены 611 граждан.
 

"В течение 2020-2021 годов отделом контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности ГУНП аннулировано 611 разрешений на право ношения и хранения охотничьего огнестрельного оружия и спецсредств. Львиная доля - 438 единиц - это устройства для отстрела резиновых пуль", - отмечают в ГУ Нацполиции Житомирщины.


Как рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор, почти 400 граждан были лишены права на приобретение, хранение и ношение этих спецсредств из-за фактической потери оснований.

В соответствии с законодательством правом на приобретение устройств для отстрела резиновых пуль могут воспользоваться работники суда и правоохранительных органов и их близкие родственники; лица, участвующие в уголовном судопроизводстве; народные депутаты Украины; члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы; военнослужащие (кроме срочной службы); государственные служащие и журналисты. То есть у людей изменились жизненные обстоятельства или они перестали выполнять определенные функции.

Среди аннулированных разрешений, кроме названных устройств, 102 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, владельцы которой, в большинстве, нарушали общественный порядок или совершали домашнее насилие, 38 - охотничьего нарезного и 33 - газовых пистолетов и револьверов. 
Тэги: Житомирщина, Оружие
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:06:10, Сегодня [Материал]
0

у меня знакомый купил корочку "журналиста" и купил резинку... дорого не вижу смысла
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