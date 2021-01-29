В полиции рассказали, сколько легального оружия на руках у жителей Житомирщины

В Житомирской области владельцами зарегистрированного в установленном порядке оружия являются около 26 000 жителей. У них во владении находится более 34 000 единиц оружия.
По информации полиции, безапелляционным лидером в выборе оружия является охотничье гладкоствольное - 24 756 единиц находится в распоряжении жителей Житомирщины, еще 4 466 - охотничьего нарезного и комбинированного оружия.
На законных основаниях зарегистрированы 4 713 устройств для отстрела резиновых пуль, 399 единиц газового оружия, 62 единицы - холодного и другое.
В то же время в течение 2020 и 2021 годов права на хранение и ношение оружия были лишены 611 граждан.
"В течение 2020-2021 годов отделом контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности ГУНП аннулировано 611 разрешений на право ношения и хранения охотничьего огнестрельного оружия и спецсредств. Львиная доля - 438 единиц - это устройства для отстрела резиновых пуль", - отмечают в ГУ Нацполиции Житомирщины.
Как рассказал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор, почти 400 граждан были лишены права на приобретение, хранение и ношение этих спецсредств из-за фактической потери оснований.
В соответствии с законодательством правом на приобретение устройств для отстрела резиновых пуль могут воспользоваться работники суда и правоохранительных органов и их близкие родственники; лица, участвующие в уголовном судопроизводстве; народные депутаты Украины; члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы; военнослужащие (кроме срочной службы); государственные служащие и журналисты. То есть у людей изменились жизненные обстоятельства или они перестали выполнять определенные функции.
Среди аннулированных разрешений, кроме названных устройств, 102 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, владельцы которой, в большинстве, нарушали общественный порядок или совершали домашнее насилие, 38 - охотничьего нарезного и 33 - газовых пистолетов и револьверов.