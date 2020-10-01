РПГ, гранаты и пистолеты: на Житомирщине задержали банду торговцев оружием. ФОТО

В Житомирской области правоохранители разоблачили банду торговцев оружием. Известно, что члены преступной группы также занимались переделыванием стартового оружия в боевое.
"Нелегальная оружейная была обустроена в доме 39-летнего жителя Коростенского района, который и занимался ее переработкой. Остальные члены группы помогали в ее продаже"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
30 сентября в рамках досудебного расследования были проведены санкционированные обыски в Коростенском и Овручском районах. В результате выявлено внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В частности, только из домохозяйства, где находилась оружейная, полицейские изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, тротиловые шашки, почти две тысячи патронов различных калибров, два пистолета и малокалиберный карабин.
Изъятое будет направлено на соответствующее экспертное исследование.
"Уголовное производство открыто по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - добавляют в полиции.