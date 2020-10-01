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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 1 » 09:55:50

РПГ, гранаты и пистолеты: на Житомирщине задержали банду торговцев оружием. ФОТО

Сегодня, 10:26:50 195 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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РПГ, гранаты и пистолеты: на Житомирщине задержали банду торговцев оружием. ФОТО

 В Житомирской области правоохранители разоблачили банду торговцев оружием. Известно, что члены преступной группы также занимались переделыванием стартового оружия в боевое.

"Нелегальная оружейная была обустроена в доме 39-летнего жителя Коростенского района, который и занимался ее переработкой. Остальные члены группы помогали в ее продаже", - рассказали "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

30 сентября в рамках досудебного расследования были проведены санкционированные обыски в Коростенском и Овручском районах. В результате выявлено внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В частности, только из домохозяйства, где находилась оружейная, полицейские изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, тротиловые шашки, почти две тысячи патронов различных калибров, два пистолета и малокалиберный карабин.

Изъятое будет направлено на соответствующее экспертное исследование.
 

"Уголовное производство открыто по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - добавляют в полиции.


 




Тэги: Оружие, Житомирщина, банда
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