18-летний парень вытащил из горящего дома мужчину, отчима спасти не успел

В городе Коростышев произошел пожар в частном доме, где находились двое мужчин. Свидетелем пожара стал 18-летний парень, он бросился в горящий дом. Одного из мужчин парень спас, другого, своего отчима - не успел.
"18-летний племянник хозяина спас из горящей комнаты товарища своего отчима, 1976 г. р. Он забежал в дом и через задымление ползком добрался до комнаты, где находился отчим с другом. В густом дыме первого он нащупал товарища и потянул его на улицу" - информирует областное управление ГСЧС.
Вернуться еще раз внутрь за отчимом он уже не смог - из-за доступа кислорода пожар набрала большие обороты.
В этот момент к месту происшествия прибыли спасатели, которые с помощью аппаратов для защиты органов дыхания, зашли внутрь и вынесли на улицу тело отчима 1978 г.р. без признаков жизни.
Спасенного мужчину с ожогами кистей и лица различной степени тяжести медики госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы.
Через час пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате и повредил крышу. Предварительно возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электробытовых приборов.
"Мужчины грелись с помощью электроплитки. Вероятно, от нее загорелась занавеска на окне и уже дальше огонь распространился на домашнее имущество в комнате"
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