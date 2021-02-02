Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.02.2021    18:26:17
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 2 » 14:31:37

18-летний парень вытащил из горящего дома мужчину, отчима спасти не успел

Сегодня, 14:51:37 438 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
18-летний парень вытащил из горящего дома мужчину, отчима спасти не успел

 В городе Коростышев произошел пожар в частном доме, где находились двое мужчин. Свидетелем пожара стал 18-летний парень, он бросился в горящий дом. Одного из мужчин парень спас, другого, своего отчима - не успел.
 

"18-летний племянник хозяина спас из горящей комнаты товарища своего отчима, 1976 г. р. Он забежал в дом и через задымление ползком добрался до комнаты, где находился отчим с другом. В густом дыме первого он нащупал товарища и потянул его на улицу" - информирует областное управление ГСЧС.


Вернуться еще раз внутрь за отчимом он уже не смог - из-за доступа кислорода пожар набрала большие обороты.

В этот момент к месту происшествия прибыли спасатели, которые с помощью аппаратов для защиты органов дыхания, зашли внутрь и вынесли на улицу тело отчима 1978 г.р. без признаков жизни.

Спасенного мужчину с ожогами кистей и лица различной степени тяжести медики госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы.

Через час пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате и повредил крышу. Предварительно возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электробытовых приборов.

"Мужчины грелись с помощью электроплитки. Вероятно, от нее загорелась занавеска на окне и уже дальше огонь распространился на домашнее имущество в комнате", - отмечают спасатели. 
Тэги: Житомирщина, пожар
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus