Факти, яких Ви точно не знали про хліб.

Сучасні гастрономічні тренди, орієнтовані на здорове харчування, інколи пропонують нам обмежити споживання або навіть взагалі відмовитись від такої смачної традиційної страви, як хліб, через велику кількість так званих "шкідливих вуглеводів". Чи дійсно довге здорове життя вимагає таких обмежень? Пропонуємо декілька цікавих фактів про найпоширенішу страву.
Факт 1. Щоденне споживання хлібу корисне для здоров'я.
Австралійські вчені довели, що люди, які щодня споживають хліб, менше страждають від серцево-судинних захворювань, адже отримують всі необхідні мікроелементи. Аби користь від хлібу була максимальною, неодмінно скуштуйте заварний житньо-пшеничний хлібчик "Зерновий" від ТМ «Хліб Житомира»: пухкий і запашний, з насінням соняшника, він ідеально доповнить ваші улюблені страви, і наддасть енергії для плідної роботи.
Факт 2. Хліб - чи не єдина страва у світі, яку не забороняє жодна релігія.
В це легко повірити, взявши до рук скибочку житнього хлібу "Чарівне жито". Скуштуйте його одного разу, і ви переконаєтесь: назва цілком відповідає продукту. Під яскравою, майже святковою упаковкою, криється насправді магічне поєднання смаку і користі.
Факт 3. За законом Мерфі, скибка хлібу з маслом, завжди падає маслом донизу.
Вам навряд чи захочеться це перевіряти, якщо у вас в руках скибочка заварного житньо-пшеничного хлібу на заквасці "Прибалтійський", від ТМ «Хліб Житомира». Його яскравий смак з пікантним ароматом нікого не залишить байдужим, ще й фігурі не зашкодить, адже готують його без додавання хлібопекарських дріжджів.
Хліб, який щодня є на нашому столі, це результат кропіткої праці багатьох людей. А ще - він джерело енергії і натхнення, фейєрверк яскравих і різноманітних смакових відчуттів. Особливо, якщо це - Хліб Житомира, завжди свіжий і смачний.
Хліб Житомира - для своїх, як для себе!