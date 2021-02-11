Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 11.02.2021    21:17:45
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 11 » 15:17:26

Опубликован рейтинг самых комфортных городов для жизни айтишников: Житомир на 14 месте

Сегодня, 15:48:26 670 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Опубликован рейтинг самых комфортных городов для жизни айтишников: Житомир на 14 месте

 В Украине составили рейтинг городов, где удобнее всего жить айтишникам. В рейтинг попал и Житомир, правда город оказался в нижней его части.

"Для получения как можно более объективной и разносторонней информации о городах мы собрали и объединили как статистические данные из разных источников, так и опросили самых IТ-специалистов относительно жизни в городе. Таким образом смогли оценить почти все областные центры Украины. За исключением Луцка, Житомира, Ужгорода, Полтавы, Херсона и Кропивницкого, в которых не удалось собрать необходимое для анализа количество анкет (не менее 40 анкет на каждый город). Результаты по этим городам мы все равно публикуем, однако оценки их IТ-специалистами могут не показывать реальной ситуации", - отмечают авторы рейтинга на сайте DOU.

Города оценивали по 11 показателям:
 
  • Доходы и возможности для карьеры в IТ.
  • Развитие IТ-сообщества, возможности для работы и профессионального развития.
  • Стоимость жизни.
  • Транспортное сообщение с другими городами и странами.
  • Удобство перемещения по городу (транспорт, пробки, пешеходные зоны).
  • Комфорт проживания и качество городской среды (благоустройство, состояние зданий, улиц, зеленых насаждений, развитие торговли, услуг, сферы отдыха).
  • Образование.
  • Медицина.
  • Безопасность и уровень преступности.
  • Экологическая ситуация и наличие вблизи крупных рекреационных зон (море, горы, национальные парки и заповедные территории).

По результатам оценки Житомир оказался на 14 месте рейтинга. Соседи по таблице – Днепр и Ужгород.

Лучшие баллы Житомир получил за стоимость жизни, образование и экологию. Хуже всего оценили транспортное сообщение, развитие IT-сообщества и медицину.

Лидеры рейтинга – Ивано-Франковск, Львов и Винница. 

Тэги: рейтинг, Житомир, айтишники, ИТ
Новости партнеров
Комментариев: 1
k-dmon
1 dmon (k-dmon)   • 17:21:38, Сегодня [Материал]
-1

житомирские ойтишнеки, ау
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus