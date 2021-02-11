Опубликован рейтинг самых комфортных городов для жизни айтишников: Житомир на 14 месте

В Украине составили рейтинг городов, где удобнее всего жить айтишникам. В рейтинг попал и Житомир, правда город оказался в нижней его части.
"Для получения как можно более объективной и разносторонней информации о городах мы собрали и объединили как статистические данные из разных источников, так и опросили самых IТ-специалистов относительно жизни в городе. Таким образом смогли оценить почти все областные центры Украины. За исключением Луцка, Житомира, Ужгорода, Полтавы, Херсона и Кропивницкого, в которых не удалось собрать необходимое для анализа количество анкет (не менее 40 анкет на каждый город). Результаты по этим городам мы все равно публикуем, однако оценки их IТ-специалистами могут не показывать реальной ситуации"
, - отмечают авторы рейтинга на сайте DOU
.
Города оценивали по 11 показателям:
- Доходы и возможности для карьеры в IТ.
- Развитие IТ-сообщества, возможности для работы и профессионального развития.
- Стоимость жизни.
- Транспортное сообщение с другими городами и странами.
- Удобство перемещения по городу (транспорт, пробки, пешеходные зоны).
- Комфорт проживания и качество городской среды (благоустройство, состояние зданий, улиц, зеленых насаждений, развитие торговли, услуг, сферы отдыха).
- Образование.
- Медицина.
- Безопасность и уровень преступности.
- Экологическая ситуация и наличие вблизи крупных рекреационных зон (море, горы, национальные парки и заповедные территории).
По результатам оценки Житомир оказался на 14 месте рейтинга
. Соседи по таблице – Днепр и Ужгород.
Лучшие баллы Житомир получил за стоимость жизни, образование и экологию. Хуже всего оценили транспортное сообщение, развитие IT-сообщества и медицину.
Лидеры рейтинга – Ивано-Франковск, Львов и Винница.