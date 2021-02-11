Украл лабрадора на подарок девушке: суд вынес приговор юноше

В Житомирской области суд вынес приговор студенту 3 курса Новоград-Волынского высшего профессионального училища, который похитил породистую собаку.
Юноше назначили наказание в виде ограничения свободы с испытательным сроком, передает сайт Житомир инфо
.
Приговор по указанному уголовному делу Новоград-Волынский городской суд вынес 1 февраля 2021 года. В Едином государственном реестре судебных решений приговор обнародовали 4 февраля.
Само преступление было совершено ночью 29 октября 2020 года. Парень по предварительному сговору с малолетним товарищем решил похитить с чужого двора собаку породы лабрадор-ретривер. Парни распределили между собой роли: младший остался караулить на дороге, чтобы в случае опасности подать тревожный сигнал, старший пошел во двор и украл белого лабрадора, который стоит более 4,5 тыс. грн.
Скриншот из приговора Новоград-Волынского горрайонного суда
Юноша в судебном заседании свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и просил суд его строго не наказывать.
В итоге, суд постановил «визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у вигляді обмеження волі з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік»
.
Предыстория
В конце октября 2020 года со двора жительницы Новоград-Волынского района украли 2-летнего лабрадора. Позже собаку удалось разыскать в районном центре.
Как оказалось, пса украл 18-летний парень, чтобы подарить его своей девушке
.