На Житомирщине парень украл у знакомой лабрадора, чтобы подарить его девушке

В конце октября со двора жительницы Новоград-Волынского района Житомирской области украли 2-летнего пса лабрадора. Позже его удалось разыскать в районном центре.
Полицейские установили, что кражу совершил родственник владелицы, чтобы подарить собаку девушке.
"Пса похитили в ночь с 28 на 29 октября. Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские провели ряд мероприятий и собрали свидетельство того, что к краже причастен 18-летний родственник хозяйки. Предварительно, парень решил похитить лабрадора, чтобы подарить его своей девушке. С этой целью он вместе с 14-летним товарищем ночью добрались к селу. Пес его узнал и вел себя вполне спокойно. Поэтому впоследствии парни уехали на такси, выдав собаку за свою"
, - рассказали "ЖЖ
" в полиции.
Правда, подарить животное девушке не удалось: лабрадор сбежал из сарая, где его оставили до утра.
Тем временем владелице животного поступило сообщение, что пропавшую собаку видели на улицах районного центра. После поисков её удалось найти и вернуть домой.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по ст. 185 (кража) УК Украины.