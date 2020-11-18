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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 18 » 14:31:53

На Житомирщине парень украл у знакомой лабрадора, чтобы подарить его девушке

Сегодня, 15:15:53 541 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине парень украл у знакомой лабрадора, чтобы подарить его девушке

 В конце октября со двора жительницы Новоград-Волынского района Житомирской области украли 2-летнего пса лабрадора. Позже его удалось разыскать в районном центре.

Полицейские установили, что кражу совершил родственник владелицы, чтобы подарить собаку девушке.

"Пса похитили в ночь с 28 на 29 октября. Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские провели ряд мероприятий и собрали свидетельство того, что к краже причастен 18-летний родственник хозяйки. Предварительно, парень решил похитить лабрадора, чтобы подарить его своей девушке. С этой целью он вместе с 14-летним товарищем ночью добрались к селу. Пес его узнал и вел себя вполне спокойно. Поэтому впоследствии парни уехали на такси, выдав собаку за свою", - рассказали "ЖЖ" в полиции.

Правда, подарить животное девушке не удалось: лабрадор сбежал из сарая, где его оставили до утра.

Тем временем владелице животного поступило сообщение, что пропавшую собаку видели на улицах районного центра. После поисков её удалось найти и вернуть домой.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по ст. 185 (кража) УК Украины.
Тэги: собака, Житомирщина, кража, лабрадор
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