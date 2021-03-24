Обворовывал дома: житомирский суд дал молдованину почти 11 лет тюрьмы

Житомирский суд вынес приговор гражданину Молдовы, который в составе организованной группы в 2015 году обокрал несколько частных домов.
"Судебным следствием доказано, что 31-летний мужчина в течение февраля 2015 года вместе с тремя своими соратниками совершили пять краж на общую сумму более 400 тыс. грн"
, - сообщила "Журналу Житомира
" Житомирская областная прокуратура.
Пока владельцев не было дома, злоумышленники проникали в помещение и похищали ценные вещи, ювелирные украшения, драгоценные часы, огнестрельное оружие.
Приговором Королёвского районного суда города Житомира обвиняемого признали виновным по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 262 УК Украины и назначили наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Добавим, что это повторное судебное рассмотрение дела. Предыдущим приговором суда "гастролера" приговорили к 7 годам лишения свободы.
"Материалы по другим членам группы выделены в отдельное производство в связи с сокрытием от органа досудебного расследования и объявлением их в розыск"
, - добавили в прокуратуре.