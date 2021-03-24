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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 24 » 12:29:39

Обворовывал дома: житомирский суд дал молдованину почти 11 лет тюрьмы

Вчера, 12:57:46 714 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обворовывал дома: житомирский суд дал молдованину почти 11 лет тюрьмы

 Житомирский суд вынес приговор гражданину Молдовы, который в составе организованной группы в 2015 году обокрал несколько частных домов.

"Судебным следствием доказано, что 31-летний мужчина в течение февраля 2015 года вместе с тремя своими соратниками совершили пять краж на общую сумму более 400 тыс. грн", - сообщила "Журналу Житомира" Житомирская областная прокуратура.

Пока владельцев не было дома, злоумышленники проникали в помещение и похищали ценные вещи, ювелирные украшения, драгоценные часы, огнестрельное оружие.

Приговором Королёвского районного суда города Житомира обвиняемого признали виновным по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 262 УК Украины и назначили наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, что это повторное судебное рассмотрение дела. Предыдущим приговором суда "гастролера" приговорили к 7 годам лишения свободы.

"Материалы по другим членам группы выделены в отдельное производство в связи с сокрытием от органа досудебного расследования и объявлением их в розыск", - добавили в прокуратуре.
Тэги: суд, дома, молдаванин, кража
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 13:46:16, Вчера [Материал]

6 лет вора судили?
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