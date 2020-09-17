Пока прокуратура судится за земельные участки, лес на окраине Житомира застроили элитными домами

На юго-западной окраине Житомира возле водоканала уже возведены несколько десятков частных домов на земельных участках, принадлежащих государственному предприятию «Житомирский военный лесхоз».
Как сообщает издание Житомир инфо, прокуратура до сих пор продолжает оспаривать в судах право собственности частных лиц на эти участки.
На видео, снятом 16 сентября 2020 года, видно новостройки, которые от улицы Чудновской отделяет полоска деревьев.
В марте 2014 года Житомирский районный суд открыл производство относительно дела по иску Житомирского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере в интересах государства в Житомирской районной государственной администрации, 78 человек, третьи лица: Государственное предприятие «Житомирский военный лесхоз», Государственная инспекция сельского хозяйства в Житомирской области, о признании недействительными распоряжения председателя указанной райгосадминистрации №1069 от 23.11.2010 года, №83 от 04.02.2011 года, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельные участки и отмены их государственной регистрации.
Указанные участки находятся возле житомирской улицы Чудновской в районе водоканала и в Гидропарке, неподалеку «Лесного берега», общая площадь - 8,5 га. В марта 2014 года прокуратура сообщала, что у водоканала уже началось строительство.
Также постановлением от 26 марта 2014 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об обеспечении иска и наложил арест на 78 земельных участков. Впрочем, решением от 3 октября 2014 года Житомирский районный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры.
Скриншоты из решения райсуда от 03.10.2014
Упомянутые распоряжения были подписаны тогда, когда председателем Житомирской РГА был Андрей Кулик, которого президент Янукович назначил на эту должность в мае 2010 года. В марта 2014-го Кулик был уволен с должности председателя Житомирской РГА распоряжением исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова.
Прокуратура обжаловала решение Житомирского районного суда, и апелляционный суд 26 июня 2015 года снова наложил арест на земельные участки. В декабре 2015 года адвокат, представлявшая интересы владельцев земельных участков, заявляла, что наложенный арест - это давление прокуратуры, а местные активисты активно выступали против строительства на территории Гидропарка.
18 февраля 2016 года в апелляционный суд на заседание пришли несколько десятков местных активистов, чтобы поддержать требования прокуратуры, но своим постановлением Апелляционный суд Житомирской области жалобу прокуратуры отклонил и оставил решение районного суда без изменений. Одной из причин отказа в удовлетворении апелляционной жалобы стало то, что более половины земельных участков в течение 2011-2014 годов были перепроданы другим лицам, а новые владельцы не привлечены к участию в деле. В частности, в мае 2013 года тогдашний депутат Житомирского городского совета Сергей Мирошников объяснял журналистам, что один из домов на территории Гидропарке строит его сын, который купил этот земельный участок еще в 2011 году за 240 тыс. грн уже у третьего владельца.
В марте 2016 года прокуратура области сообщила, что с целью возвращения государственному предприятию земель лесного фонда в районе Гидропарка и у водоканала внесла в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на решение судов первой и апелляционной инстанций и 15 июня 2016 года этот суд кассационную жалобу удовлетворил и решение районного и апелляционного судов отменил.
Решением от 18 ноября 2016 года Житомирский районный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры, а постановлением от 12 сентября 2018 года Апелляционный суд Житомирской области отклонил апелляцию прокуратуры области на это решение.