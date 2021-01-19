Суд назначил наказание житомирянке, которая издевалась над щенком хаски

Жительнице Житомира, которая издевалась над щенком породы хаски, свесив из окна 7-го этажа, назначили штраф с конфискацией собаки.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на постановление Богунского районного суда г. Житомира.
«27.10.2020 о 13 год. в АДРЕСА_2 ОСОБА_1 жорстоко поводилася з собакою, а саме тримаючи за лапи перекинула її через вікно, яке знаходилось на сьомому поверсі вказаного будинку»
, - говорится в постановлении
.
Отмечено, что на судебное заседание женщина не явилась, однако надлежащим образом была извещена о времени и месте рассмотрения дела, о причинах неявки она не сообщила.
«Суд визнає причини неявки ОСОБА_1 у судове засідання неповажними і розцінює її неявку як затягування строків розгляду справи, у зв`язку з цим суд розглядає справу у її відсутність»
, - указано в материалах суда.
Согласно справке из ветлечебницы, которая была приобщена к материалам дела, у щенка по кличке Викки были обнаружены множественные ушибы по телу, гематомы, растяжение и надрывы задних конечностей, растяжение связок. В районе ребер и грудной кости, запястных суставов множественные уплотнения.
«Психологический и неврологическое состояние щенка соответствует глубокому стрессу и требует дальнейшего контроля и реабилитации в условиях стационара»
, - говорится в справке.
Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст.89 ч.1 КоАП (жестокое обращение с животным).
Поэтому суд постановил признать женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 89 ч.1 КУоАП и применить административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен, с конфискацией щенка
.
Также в пользу государства с женщины взыскали судебный сбор в сумме 420,40 грн.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 27 октября 2020 года по соцсетям начало распространяться видео, на котором женщина издевалась над щенком
: свесила его в окно седьмого этажа головой вниз, а затем несколько раз тряхнула. После огласки на инцидент отреагировали зоозащитники.