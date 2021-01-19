Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 19 » 08:35:52

Суд назначил наказание житомирянке, которая издевалась над щенком хаски

Сегодня, 08:53:52 496 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд назначил наказание житомирянке, которая издевалась над щенком хаски

 Жительнице Житомира, которая издевалась над щенком породы хаски, свесив из окна 7-го этажа, назначили штраф с конфискацией собаки.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на постановление Богунского районного суда г. Житомира.

«27.10.2020 о 13 год. в АДРЕСА_2 ОСОБА_1 жорстоко поводилася з собакою, а саме тримаючи за лапи перекинула її через вікно, яке знаходилось на сьомому поверсі вказаного будинку», - говорится в постановлении.

Отмечено, что на судебное заседание женщина не явилась, однако надлежащим образом была извещена о времени и месте рассмотрения дела, о причинах неявки она не сообщила.

«Суд визнає причини неявки ОСОБА_1 у судове засідання неповажними і розцінює її неявку як затягування строків розгляду справи, у зв`язку з цим суд розглядає справу у її відсутність», - указано в материалах суда.

Согласно справке из ветлечебницы, которая была приобщена к материалам дела, у щенка по кличке Викки были обнаружены множественные ушибы по телу, гематомы, растяжение и надрывы задних конечностей, растяжение связок. В районе ребер и грудной кости, запястных суставов множественные уплотнения.

«Психологический и неврологическое состояние щенка соответствует глубокому стрессу и требует дальнейшего контроля и реабилитации в условиях стационара», - говорится в справке.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст.89 ч.1 КоАП (жестокое обращение с животным).

Поэтому суд постановил признать женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 89 ч.1 КУоАП и применить административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен, с конфискацией щенка.

Также в пользу государства с женщины взыскали судебный сбор в сумме 420,40 грн.

Как сообщал «Журнал Житомира», 27 октября 2020 года по соцсетям начало распространяться видео, на котором женщина издевалась над щенком: свесила его в окно седьмого этажа головой вниз, а затем несколько раз тряхнула. После огласки на инцидент отреагировали зоозащитники.
Тэги: Житомир, суд, собака, Хаски
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:02:56, Сегодня [Материал]
+1

больной человек, издеваться над щенком... зачем ты собаку заводишь ? может быть моральный урод для этого и завел... т.к. только над беззащитным существом и издеваться и может.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 11:55:49, Сегодня [Материал]
0

Штраф в 3400 грн. это не наказание....
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