Авария на Житомирщине: микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в фуру

В Житомирской области микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. ДТП произошло на автодороге Выступовичи-Житомир, в селе Лесовщина Коростенского района.
Как стало известно "Журналу Житомира
", в ДТП травмировался пассажир микроавтобуса.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т4, 40-летний житель районного центра, двигаясь по автодороге Выступовичи - Житомир, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania под управлением 54-летнего жителя Тернопольщины", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса, 45-летний житель г. Коростеня. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
В рамках начатого досудебного расследования устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП.