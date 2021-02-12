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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 12 » 10:53:42

Авария на Житомирщине: микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в фуру

Сегодня, 11:03:42 619 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Авария на Житомирщине: микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в фуру

 В Житомирской области микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. ДТП произошло на автодороге Выступовичи-Житомир, в селе Лесовщина Коростенского района.

Как стало известно "Журналу Житомира", в ДТП травмировался пассажир микроавтобуса.
 

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т4, 40-летний житель районного центра, двигаясь по автодороге Выступовичи - Житомир, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania под управлением 54-летнего жителя Тернопольщины", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.




В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса, 45-летний житель г. Коростеня. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В рамках начатого досудебного расследования устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП.
Тэги: дтп, Житомирщина
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