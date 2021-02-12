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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Февраль » 12 » 13:10:48

Сильные снегопады и морозы заставляют школы Житомира переходить на дистанционную форму обучения

Сегодня, 13:36:48 421 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сильные снегопады и морозы заставляют школы Житомира переходить на дистанционную форму обучения

 В Житомире часть школ продолжает учиться в обычном режиме, однако некоторые учебные заведения с 11 или 12 февраля уже перешли на полную дистанционную форму.

Такое решение в администрациях школ связано с неблагоприятными погодными условиями и сложностью транспортного сообщения, передает Житомир инфо.

По информации пользователей соцсетей, сейчас дистанционно учатся школы №5, 12, 15, с понедельника такой же режим планируют ввести в других школах города.
 

Некоторые учебные заведения, такие как школа №21, позволили детям, которым сложно добираться в школу, временно не посещать заведение, а проходить новый материал и выполнять домашние задания самостоятельно дома, предварительно сообщив об этом классному руководителю.

В департаменте образования Житомирского горсовета сообщили, что по состоянию на 12 февраля, 5 житомирских школ перешли на полное дистанционное обучение.
 

"Департамент образования ежедневно мониторит режим работы учебных заведений. Есть разные формы обучения: это - очная, дистанционная, смешанная. По состоянию на 12 февраля, имеем различные режимы обучения. Например, сегодня 5 заведений общего среднего образования работают на полной дистанционной технологии обучения, другие школы работают по смешанной форме обучения, день через день - так, как это и было до сегодняшнего дня. Что касается очной формы обучения, то есть с полным выходом на обучение, таких школ в Житомире сейчас почти половина. Мониторим ежедневно, будем видеть, как будет разворачиваться ситуация по снижению температуры, будем принимать соответствующие решения", - сообщила заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Раиса Кошевич.


В департаменте образования отмечают, что постоянно мониторят ситуацию и, в случае прогнозируемого снижения температур, будут принимать соответствующие решения о форме дальнейшего обучения.
 

"В соответствии с санитарными требованиями есть соответствующие показатели температурного режима в части снижения температуры. Если они будут именно такими, будем принимать решение в соответствии с рекомендациями соответствующих органов. То есть администрация учебного заведения должна принять решение согласно официальным показателям температурного режима, которые должны поступить от соответствующих структур органов исполнительной власти. Имеется в виду, в случае чрезвычайной ситуации Гидрометцентр официально дает такую ​​информацию, тогда департамент образования должен рекомендовать руководителям учебных заведений взять за основу такие показатели в соответствии с законодательством, санитарных норм, принять решение", - рассказала Раиса Кошевич.


Также сообщение о возможных изменениях в режиме работы школ 12 февраля опубликовала пресс-служба Житомирского городского совета.

"Зима в разгаре, минусовой температурный режим сохраняется. Сейчас школы работают. С понедельника 15 февраля, в случае температур, ниже -18 градусов - оперативно могут приниматься решения об изменениях в работе учебных заведений. Следите за новостями на сайте городского совета. В случае изменений - вам сообщит администрация школы", - говорится в сообщении. 
 
Тэги: Мороз, учеба, Снегопад, школы
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:25:54, Сегодня [Материал]
0

Дистанционно надо ввести в работу Арендарчука. Кошевич и всё это безмозглое шобло. И пора вам уже сгинуть. вам что там занятся больше нечем? Из-за вас дети не могут нормально учится. дружить , любить и развиватся. сначало придумали вирус. теперь мороз. Вот вы их отстраните от учёбы. а они пойдут играть в снежки.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:51:51, Сегодня [Материал]
0

Снегопад видетели мешает детям учится! обеспечте чистку тротуаров и дорог.
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