Сильные снегопады и морозы заставляют школы Житомира переходить на дистанционную форму обучения

В Житомире часть школ продолжает учиться в обычном режиме, однако некоторые учебные заведения с 11 или 12 февраля уже перешли на полную дистанционную форму.
Такое решение в администрациях школ связано с неблагоприятными погодными условиями и сложностью транспортного сообщения, передает Житомир инфо
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По информации пользователей соцсетей, сейчас дистанционно учатся школы №5, 12, 15, с понедельника такой же режим планируют ввести в других школах города.
Некоторые учебные заведения, такие как школа №21, позволили детям, которым сложно добираться в школу, временно не посещать заведение, а проходить новый материал и выполнять домашние задания самостоятельно дома, предварительно сообщив об этом классному руководителю.
В департаменте образования Житомирского горсовета сообщили, что по состоянию на 12 февраля, 5 житомирских школ перешли на полное дистанционное обучение.
"Департамент образования ежедневно мониторит режим работы учебных заведений. Есть разные формы обучения: это - очная, дистанционная, смешанная. По состоянию на 12 февраля, имеем различные режимы обучения. Например, сегодня 5 заведений общего среднего образования работают на полной дистанционной технологии обучения, другие школы работают по смешанной форме обучения, день через день - так, как это и было до сегодняшнего дня. Что касается очной формы обучения, то есть с полным выходом на обучение, таких школ в Житомире сейчас почти половина. Мониторим ежедневно, будем видеть, как будет разворачиваться ситуация по снижению температуры, будем принимать соответствующие решения", - сообщила заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Раиса Кошевич.
В департаменте образования отмечают, что постоянно мониторят ситуацию и, в случае прогнозируемого снижения температур, будут принимать соответствующие решения о форме дальнейшего обучения.
"В соответствии с санитарными требованиями есть соответствующие показатели температурного режима в части снижения температуры. Если они будут именно такими, будем принимать решение в соответствии с рекомендациями соответствующих органов. То есть администрация учебного заведения должна принять решение согласно официальным показателям температурного режима, которые должны поступить от соответствующих структур органов исполнительной власти. Имеется в виду, в случае чрезвычайной ситуации Гидрометцентр официально дает такую информацию, тогда департамент образования должен рекомендовать руководителям учебных заведений взять за основу такие показатели в соответствии с законодательством, санитарных норм, принять решение", - рассказала Раиса Кошевич.
Также сообщение о возможных изменениях в режиме работы школ 12 февраля опубликовала пресс-служба Житомирского городского совета.
"Зима в разгаре, минусовой температурный режим сохраняется. Сейчас школы работают. С понедельника 15 февраля, в случае температур, ниже -18 градусов - оперативно могут приниматься решения об изменениях в работе учебных заведений. Следите за новостями на сайте городского совета. В случае изменений - вам сообщит администрация школы"
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