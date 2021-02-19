Білоруські партнери відвідали компанію «Рудь»

Компанія «Рудь» підтримує ділове партнерство з багатьма країнами світу. 18 лютого АТ «Житомирський маслозавод» відвідали білоруські партнери.
Упродовж ділового візиту були обговорені особливості розвитку ринку молока в Україні, Білорусі та інших країнах. Україна має великі перспективи в галузі експорту молочної продукції. З року в рік спостерігається тенденція покращення показників якості молока, що, відповідно, позитивно впливає на якість готової молочної продукції та сприяє збільшенню можливості здійснення експортної діяльності. Водночас відкриття кордонів та обмеження державної підтримки вітчизняних виробників передбачає збільшення обсягів імпорту в Україну, що суттєво посилить конкурентну активність молокопереробних підприємств.
Учасники обговорення оцінили сучасні світові тенденції розвитку ринку молочної продукції, що дозволило сформувати напрямки майбутньої співпраці.
Гості з Білорусі також відвідали виробничі цехи АТ «Житомирський маслозавод», скуштували різні види «солодкого холоду», ознайомилися з історією та досягненнями компанії «Рудь».