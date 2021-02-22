На проспекте Мира столкнулись легковушки: травмированную пассажирку забрала скорая. ФОТО

22 февраля в Житомире на проспекте Мира столкнулись Volvo и ВАЗ, одну пассажирка забрала скорая медицинская помощь.
В результате ДТП временно было заблокировано движение троллейбусов, передает издание Житомир инфо
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В патрульной полиции рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии пострадала пассажирка Volvo.
«ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Мира, 14, столкнулись ВАЗ и Volvo. Пассажирку Volvo забрала скорая медицинская помощь еще до приезда патрульных. На месте работают следователи. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и регулируют движение транспорта»
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Фото: Житомир инфо