Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 22 » 14:20:32

На проспекте Мира столкнулись легковушки: травмированную пассажирку забрала скорая. ФОТО

Вчера, 14:37:32 1210 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На проспекте Мира столкнулись легковушки: травмированную пассажирку забрала скорая. ФОТО

 22 февраля в Житомире на проспекте Мира столкнулись Volvo и ВАЗ, одну пассажирка забрала скорая медицинская помощь.

В результате ДТП временно было заблокировано движение троллейбусов, передает издание Житомир инфо.

В патрульной полиции рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии пострадала пассажирка Volvo.

«ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Мира, 14, столкнулись ВАЗ и Volvo. Пассажирку Volvo забрала скорая медицинская помощь еще до приезда патрульных. На месте работают следователи. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и регулируют движение транспорта», - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук. 



Фото: Житомир инфо
Тэги: дтп, Житомир
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