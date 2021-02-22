Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 23.02.2021    00:46:36
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 22 » 16:47:45

В Житомире водитель Opel скрылся с места ДТП и попал в еще одну аварию

Вчера, 17:05:45 876 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире водитель Opel скрылся с места ДТП и попал в еще одну аварию

 В Житомире правоохранители задержали мужчину, который за рулем Opel дважды повредил чужие машины. События разворачивались 21 февраля на улице Маликова и Клосовского.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
 

"Инспекторы роты ТОР получили сообщение, что на улице Маликова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel красного цвета и автомобилем BMW. Автомобиль Opel с места дорожно-транспортного происшествия уехал. В дальнейшем, во время отработки задания ТОРовцы обнаружили автомобиль Opel на улице Клосовского", - информирует полиция.


Пытаясь сбежать от полицейских водитель автомобиля Opel на улице Клосовского совершил столкновение с автомобилем Hyundai. Инспекторы роты ТОР в это время заблокировали Opel и задержали водителя.

"В дальнейшем, оформлением ДТП и административных материалов занимались патрульные полицейские", - сообщают правоохранители. 
Тэги: дтп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus