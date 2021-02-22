В Житомире водитель Opel скрылся с места ДТП и попал в еще одну аварию

В Житомире правоохранители задержали мужчину, который за рулем Opel дважды повредил чужие машины. События разворачивались 21 февраля на улице Маликова и Клосовского.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
"Инспекторы роты ТОР получили сообщение, что на улице Маликова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel красного цвета и автомобилем BMW. Автомобиль Opel с места дорожно-транспортного происшествия уехал. В дальнейшем, во время отработки задания ТОРовцы обнаружили автомобиль Opel на улице Клосовского", - информирует полиция.
Пытаясь сбежать от полицейских водитель автомобиля Opel на улице Клосовского совершил столкновение с автомобилем Hyundai. Инспекторы роты ТОР в это время заблокировали Opel и задержали водителя.
"В дальнейшем, оформлением ДТП и административных материалов занимались патрульные полицейские"
, - сообщают правоохранители.