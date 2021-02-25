Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.02.2021    11:08:26
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 25 » 09:48:21

«Проверка заземления»: новая мошенническая схема, на которую «ведутся» житомиряне

Сегодня, 10:10:21 357 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Проверка заземления»: новая мошенническая схема, на которую «ведутся» житомиряне

 50-летняя житомирянка, продавец одного из магазинов города отдала свои украшения и деньги мошеннице, которая пришла "проверять состояние заземления". О новой схеме мошенничества "Журналу Житомира" рассказали в полиции области.
 

"Предварительно установлено, что около 11:00 (24 февраля - ред.) в магазин зашла незнакомка в возрасте около 45 лет. Она сказала продавщице, что будет проверять состояние заземления, при этом говорила не останавливаясь и не давая возможность перебить или задать вопрос. Поэтому побудила заявителя снять с себя металлические вещи, то есть украшения из золота, и забрать деньги из кассы. Якобы, чтобы обезопасить от возгорания от разряда тока большой мощности", - говорят в полиции.


Продавщица от неожиданности ситуации и убедительности незнакомки поверила ей и выполнила все требования. Все указанное сложила в пакет и отдала "проверяющей" - для большей безопасности.

Впоследствии женщина отвлекла внимание продавщицы и просто убежала вместе с чужим имуществом и деньгами.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители разыскивают злодейку и призывают жителей в случае возникновения каких-либо подозрительных ситуаций звонить на "102".
Тэги: Житомир, заземление, мошенница
Новости партнеров
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:16:41, Сегодня [Материал]

Оригинально... Если человек не имеет представления, что такое заземление и каким образом оно замеряется, плюс к этому отсутствие элементарной логики - вполне возможно.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus