«Проверка заземления»: новая мошенническая схема, на которую «ведутся» житомиряне

50-летняя житомирянка, продавец одного из магазинов города отдала свои украшения и деньги мошеннице, которая пришла "проверять состояние заземления". О новой схеме мошенничества "Журналу Житомира
" рассказали в полиции области.
"Предварительно установлено, что около 11:00 (24 февраля - ред.) в магазин зашла незнакомка в возрасте около 45 лет. Она сказала продавщице, что будет проверять состояние заземления, при этом говорила не останавливаясь и не давая возможность перебить или задать вопрос. Поэтому побудила заявителя снять с себя металлические вещи, то есть украшения из золота, и забрать деньги из кассы. Якобы, чтобы обезопасить от возгорания от разряда тока большой мощности", - говорят в полиции.
Продавщица от неожиданности ситуации и убедительности незнакомки поверила ей и выполнила все требования. Все указанное сложила в пакет и отдала "проверяющей" - для большей безопасности.
Впоследствии женщина отвлекла внимание продавщицы и просто убежала вместе с чужим имуществом и деньгами.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители разыскивают злодейку и призывают жителей в случае возникновения каких-либо подозрительных ситуаций звонить на "102".