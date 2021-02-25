«Проверка заземления»: новая мошенническая схема, на которую «ведутся» житомиряне

"Предварительно установлено, что около 11:00 (24 февраля - ред.) в магазин зашла незнакомка в возрасте около 45 лет. Она сказала продавщице, что будет проверять состояние заземления, при этом говорила не останавливаясь и не давая возможность перебить или задать вопрос. Поэтому побудила заявителя снять с себя металлические вещи, то есть украшения из золота, и забрать деньги из кассы. Якобы, чтобы обезопасить от возгорания от разряда тока большой мощности", - говорят в полиции.