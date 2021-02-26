В Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку: полиция подозревает суицид

«Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней студентки, которую обнаружили мертвой в общежитии в Коростышеве. Все обстоятельства указывают, что она совершила самоубийство. Изъятые блистера от таблеток и вся информация о причине смерти выясняется», - рассказали в полиции.