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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 26 » 09:54:42

В Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку: полиция подозревает суицид

Сегодня, 10:04:42 183 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку: полиция подозревает суицид

 В Житомирской области полиция расследует причины смерти 18-летней студентки колледжа, которая, вероятно, отравилась таблетками.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Житомирской области.
 

«Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней студентки, которую обнаружили мертвой в общежитии в Коростышеве. Все обстоятельства указывают, что она совершила самоубийство. Изъятые блистера от таблеток и вся информация о причине смерти выясняется», - рассказали в полиции.


Правоохранители также добавили, что изъяты для проверки и гаджеты, которые принадлежали девушке. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.

Напомним, в житомирском парке ночью 23 февраля с подвесного моста прыгнул 19-летний парень.
Тэги: Житомирская область, самоубийство, студентка
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