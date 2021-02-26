В Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку: полиция подозревает суицид

В Житомирской области полиция расследует причины смерти 18-летней студентки колледжа, которая, вероятно, отравилась таблетками.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на полицию Житомирской области.
«Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней студентки, которую обнаружили мертвой в общежитии в Коростышеве. Все обстоятельства указывают, что она совершила самоубийство. Изъятые блистера от таблеток и вся информация о причине смерти выясняется», - рассказали в полиции.
Правоохранители также добавили, что изъяты для проверки и гаджеты, которые принадлежали девушке. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.
Напомним, в житомирском парке ночью 23 февраля с подвесного моста прыгнул 19-летний парень
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