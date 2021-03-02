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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 2 » 08:33:38

Рецепт борща от жительницы Житомирщины появился на страницах The New York Times

Сегодня, 08:51:46 1483 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рецепт борща от жительницы Житомирщины появился на страницах The New York Times

 Жительница села Борщев в Житомирской области, 76-летняя Ольга Габро прославила украинский борщ в США. Ее рецепт появился на страницах газеты The New York Times, а сама она стала героиней романтических открыток об этом блюде, информирует издание "Буквы".
 

На страницах The New York Times


В декабре прошлого года в американской газете The New York Times вышла статья “В российско-украинском конфликте открывается новый фронт: борщ” авторства украинской журналистки Марии Варениковой.

В материале идет речь об истории происхождения борща и посягательствах россиян на присвоение этого блюда. В этом ключе автор рассказывает и о борьбе украинского повара и телеведущего Евгения Клопотенко за установление над борщом “суверенитета”, в частности, через проведение культурных мероприятий, посвященных приготовлению борща.

Иллюстрируют статью кадры фотографа Оксаны Парафенюк, которые были сделаны в селе с символическим названием Борщев в Житомирской области. На них можно увидеть типичный пейзаж украинского села, поля, на которых местные жители выращивают овощи, из которых потом борщ и готовят.

На фото можно увидеть и семью местной жительницы — 76-летней Ольги Габро. Именно она поделилась с изданием рецептом блюда, а также показала, как ее готовит.

В частности, Габро рассказала журналистке главный секрет приготовления борща: использовать две кастрюли — одну для приготовления мяса, фасоли, картофеля и другую для свеклы, моркови — а смешивать ингредиенты уже перед подачей на стол.



Фото: Оксана Парафенюк
 

На страницах артбука и открытках


Габро поделилась секретами приготовления борща не только с зарубежным изданиям. Ее же рецепт попал в кулинарный артбук писательницы, журналистки, исследовательницы Евгении Кузнецовой “Готуємо в журбі”.

Как рассказала автор артбука, его страницы тоже украсили фотографии Оксаны Парафенюк.

Фото: Евгения Кузнецова

Вышли и романтические открытки со снимками Габро и подписью: “Люблю тебя больше, чем борщ моей бабушки”.

“Потому что это высшее проявление любви”, — шутя объясняет Кунцецова.

Фото: Евгения Кузнецова
Тэги: Житомирщина, США, борщ, рецепт, традиции
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Комментариев: 3
danza
1 Светлана (danza)   • 11:25:27, Сегодня [Материал]

Что за странное название книги - “Готуємо в журбі”... С печалью в душе и на сердце приготовленная еда не будет ни вкусной, ни полезной и здоровой. Готовить надо С ЛЮБОВЬЮ!!!
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:33:59, Сегодня [Материал]

У вас завжди є чудова нагода випустити власну книгу і дати їй не дивну назву.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:20:58, Сегодня [Материал]

это успех
будет чем Маска нагодувать....
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