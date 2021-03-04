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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 4 » 12:44:38

В Житомирской области задержали браконьера с крупным уловом рыбы. ФОТО

Сегодня, 12:58:38 828 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области задержали браконьера с крупным уловом рыбы. ФОТО

 В Житомирской области благодаря неравнодушным рыбакам разоблачили и задержали браконьера, который незаконно наловил 60 кг рыбы. Инцидент произошел на территории Малинского водохранилища (р. Ирша) в г. Малин. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирском рыбоохранном патруле.
 

"При осуществлении рейда (каждый день общиной организовано дежурство водоема) неравнодушными рыбаками замечена группа лиц, которая осуществляла лов рыбы с помощью запрещенных орудий лова. Нарушителям удалось сбежать, но ими был оставлен автомобиль, в котором хранились доказательства преступления. На место происшествия активисты вызвали наряд полиции и рыбоохранный патруль Житомирщины", - сообщает рыбпатруль.


Полиция разыскала владельца автомобиля и при его согласии осуществила осмотр авто.



"У правонарушителя выявлено 5 ед. сетей (500 метров), резиновые сапоги, пешню и "ракету". В запрещенных орудиях лова находилось 63 кг рыбы: лещ - 32 экз., щука - 5 экз., карп - 4 экз., судак - 2 экз., густера - 2 экз. и окунь - 1 экз", - информирует рыбоохранный патруль.

Отмечается, что ущерб, нанесенный рыбному хозяйству области, составил 9231 грн. На мужчину оформили административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия, средства лова, водные биоресурсы изъяты.
 

"Материалы дела будут направлены в суд по месту совершения правонарушения. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется компенсировать нанесенный государству ущерб", - резюмировали в ведомстве. 










Тэги: Житомирская область, браконьер, рыбалка, рыба
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Комментариев: 1
dodo
1 No Name (dodo)   • 13:03:05, Сегодня [Материал]

Это ппц.потом вышел кайфануть с удочкой, а рыбы нету не клюёт! Козлы,ни как не нажрутся((
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