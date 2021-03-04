В Житомирской области задержали браконьера с крупным уловом рыбы. ФОТО

В Житомирской области благодаря неравнодушным рыбакам разоблачили и задержали браконьера, который незаконно наловил 60 кг рыбы. Инцидент произошел на территории Малинского водохранилища (р. Ирша) в г. Малин. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирском рыбоохранном патруле.
"При осуществлении рейда (каждый день общиной организовано дежурство водоема) неравнодушными рыбаками замечена группа лиц, которая осуществляла лов рыбы с помощью запрещенных орудий лова. Нарушителям удалось сбежать, но ими был оставлен автомобиль, в котором хранились доказательства преступления. На место происшествия активисты вызвали наряд полиции и рыбоохранный патруль Житомирщины", - сообщает рыбпатруль.
Полиция разыскала владельца автомобиля и при его согласии осуществила осмотр авто.
"У правонарушителя выявлено 5 ед. сетей (500 метров), резиновые сапоги, пешню и "ракету". В запрещенных орудиях лова находилось 63 кг рыбы: лещ - 32 экз., щука - 5 экз., карп - 4 экз., судак - 2 экз., густера - 2 экз. и окунь - 1 экз"
, - информирует рыбоохранный патруль.
Отмечается, что ущерб, нанесенный рыбному хозяйству области, составил 9231 грн. На мужчину оформили административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия, средства лова, водные биоресурсы изъяты.
"Материалы дела будут направлены в суд по месту совершения правонарушения. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется компенсировать нанесенный государству ущерб", - резюмировали в ведомстве.