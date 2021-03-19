Пьяная женщина за рулем Chery протаранила забор поликлиники в Житомире. ФОТО

«Действительно, был вызов о ДТП на улице Профессора Кравченко 2/1. Прибыв по указанному адресу, экипаж установил, что местная жительница, 1986 года рождения, управляя автомобилем Chery Amulet, совершила наезд на припаркованное транспортное средство и в дальнейшем въехала в забор. Во время общения с водителем были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке она отказалась», – рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.