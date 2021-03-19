Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 19.03.2021    18:11:13
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 19 » 10:40:42

Пьяная женщина за рулем Chery протаранила забор поликлиники в Житомире. ФОТО

Сегодня, 10:43:42 1386 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пьяная женщина за рулем Chery протаранила забор поликлиники в Житомире. ФОТО

 Утром 19 марта в Житомире автомобиль Chery въехал в забор здания поликлиники МВД. За рулем легковушки находилась женщина с признаками опьянения.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на патрульную полицию.
 

«Действительно, был вызов о ДТП на улице Профессора Кравченко 2/1. Прибыв по указанному адресу, экипаж установил, что местная жительница, 1986 года рождения, управляя автомобилем Chery Amulet, совершила наезд на припаркованное транспортное средство и в дальнейшем въехала в забор. Во время общения с водителем были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке она отказалась», – рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.


В патрульной полиции также отмечают, что водитель Chery не имела водительского удостоверения и никогда его не получала.

В отношении ее составили протоколы по ст. 124 КУоАП и по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus