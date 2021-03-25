СБУ обвинила бывшего нардепа Семенченко в создании частной армии: что известно

"На этом мое участие в создании охранной компании для работы за рубежом было завершено от слова "вообще". А Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и мне (почему?) также вменяют участие в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения", - говорит Шевченко.