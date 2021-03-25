СБУ обвинила бывшего нардепа Семенченко в создании частной армии: что известно

Служба безопасности сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного частного военного формирования. Ее организаторами ведомство называет бывшего депутата Семена Семенченко и "внештатного советника НАБУ" Евгения Шевченко.
Как сообщает BBC News Украина, обоим фигурантам сообщили о подозрениях, но пока не задерживали.
По данным правоохранителей, частная военная компания, о которой идет речь, действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Ее членами были более 150 человек.
Подготовка членов "ЧВК" якобы проходила на специально обустроенной базе под Киевом - там они проходили боевую подготовку, тренировались в обращении с оружием и получали навыки боевых действий. Некоторые представители также проходили подготовку в иностранных центрах, рассказывают в СБУ.
Правоохранители выяснили, что контролировали организацию 15 граждан Украины - они, среди прочего, вербовали потенциальных членов "ЧВК". Предпочтение отдавали людям с опытом боевых действий.
В СБУ говорят, что имеют доказательства контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока, были и предложения поставлять оружие в эти страны.
Организаторами деятельности "ЧВК" ведомство называет экс-депутата Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.
Отдельно, добавляют в СБУ, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами контрабандной схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Их впоследствии якобы продавали государственным предприятиям по завышенным ценам.
В рамках расследования провели более 80 обысков и изъяли большое количество оружия - в частности, противотанковые гранаты, гранатометы, винтовки, автоматы и тому подобное.
Сейчас фигурантам сообщили о подозрении по статье о создании незаконных вооруженных формирований.
"Возмущен позорными обвинениями"
На сообщение СБУ уже отреагировал один из фигурантов дела, Евгений Шевченко. В своем фейсбуке он написал, что возмущен обвинениями со стороны Службы безопасности, которые он называет безосновательными.
При этом он подтвердил, что несколько лет назад действительно имел планы создать охранную фирму, которая работала бы в других странах и охраняла там различные объекты, сопровождала конвои и тому подобное.
Однако уже через несколько месяцев, рассказывает Шевченко, от этой идеи отказался.
"На этом мое участие в создании охранной компании для работы за рубежом было завершено от слова "вообще". А Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и мне (почему?) также вменяют участие в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения", - говорит Шевченко.
Он заявил, что готов пройти проверку на полиграфе и предоставить образцы ДНК, чтобы доказать, что не имеет никакого отношения к найденному оружию.
"Я никогда не завозил оружие или взрывчатку в Украину и никогда не имел целью совершение преступлений", - сказал Шевченко.
Шевченко обратил внимание, что расследование начали полгода назад после его обвинений против руководителя Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу о "вагнеровцах".
Семен Семенченко обвинения СБУ пока не комментировал.