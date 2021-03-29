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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 29 » 11:29:11

В промзоне Житомира построят новую фабрику по производству товаров для животных

Сегодня, 11:34:11 1282 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В промзоне Житомира построят новую фабрику по производству товаров для животных

 Итальянская компания Ferplast, которая занимается производством товаров для животных, построит в Житомире еще одну фабрику. Предприятие появится в промышленной зоне, на территории бывшего завода химволокна.

Решение об утверждении документации по землеустройству и предоставлении права пользования указанным земельным участком принято сегодня, 29 марта, во время шестой внеочередной сессии Житомирского городского совета.

Сначала товары для животных производить из металла, древесины и пластика, позже хотят внедрить технологию работы со стеклом.
 

«Мы доверяем надежности и работоспособности украинских работников, хотим внедрить здесь также технологию работы со стеклом - производство аквариумов», - говорит инвестор, подчеркивая, что все материалы и сырье (древесину, поролон, железо, упаковочный материал и т.д.) предприятие закупает в Украине.




Будущая фабрика на улице Промышленной будет строиться украинскими работниками по европейским технологиям. Оборудование для фабрики уже закуплено и строительство хотят начать в октябре. Запланированные инвестиции - 10 млн евро.

Стоит добавить, что фабрика Ferplast уже много лет работает на Богунии и обеспечивает работой около 200 житомирян.

Фото: ЖГС
Тэги: промзона, Житомир, Фабрика, предприятие
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Комментариев: 2
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 11:55:12, Сегодня [Материал]

- Столько заводов развалили! Так ничего и не построили за годы этой вашей нэзалэжности!
- Вот вам новый завод за 10 лямов евро.
- Это не то, это совсем другое...
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 13:14:38, Сегодня [Материал]

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