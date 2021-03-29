В промзоне Житомира построят новую фабрику по производству товаров для животных

Итальянская компания Ferplast, которая занимается производством товаров для животных, построит в Житомире еще одну фабрику. Предприятие появится в промышленной зоне, на территории бывшего завода химволокна.
Решение об утверждении документации по землеустройству и предоставлении права пользования указанным земельным участком принято сегодня, 29 марта, во время шестой внеочередной сессии Житомирского городского совета
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Сначала товары для животных производить из металла, древесины и пластика, позже хотят внедрить технологию работы со стеклом.
«Мы доверяем надежности и работоспособности украинских работников, хотим внедрить здесь также технологию работы со стеклом - производство аквариумов», - говорит инвестор, подчеркивая, что все материалы и сырье (древесину, поролон, железо, упаковочный материал и т.д.) предприятие закупает в Украине.
Будущая фабрика на улице Промышленной будет строиться украинскими работниками по европейским технологиям. Оборудование для фабрики уже закуплено и строительство хотят начать в октябре. Запланированные инвестиции - 10 млн евро.
Стоит добавить, что фабрика Ferplast уже много лет работает на Богунии и обеспечивает работой около 200 житомирян.
Фото: ЖГС