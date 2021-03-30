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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 30 » 11:14:41

На Житомирщине поймали банду, которая занималась продажей метадона

Сегодня, 11:14:41 595 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине поймали банду, которая занималась продажей метадона

 В Коростене пресекли деятельность преступной группы, которая занималась продажей метадона в регионе и поставляла наркотики в местное учреждение исполнения наказаний. У членов банды изъяли наркотические средства на сумму около полумиллиона гривен.

"29 марта полицейские Управления по борьбе с наркопреступностью Житомирщины совместно со следователями Коростенского районного управления полиции и при поддержке спецназа ГУНП задержали организатора (29-летнюю коростенку) преступной группы сразу после продажи им метадона. Установлено, что группировка занималась распространением в регионе наркотиков и их поставкой в ​​местное учреждение исполнения наказаний", - сообщили "Журналу Житомира" в полиции области.



Установлено, что в состав группировки, кроме организатора, входили еще 2 коростенцев, 3 овручан и двое осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Еще одна 30-летняя местная жительница занималась скупкой и поставкой сильнодействующих лекарственных препаратов.
 

"Члены преступной группы имели четкие функции и соответственно их придерживались. Мужчины, в основном, занимались переброской расфасованных доз на территорию учреждения исполнения наказаний, их действия координировали двое осужденных. Весь процесс направлялся и контролировался организатором", - говорят правоохранители.


Полицейские задокументировали около полутора десятка фактов противоправной деятельности группировки. В ходе досудебного расследования установлено, что ежедневно через членов группы проходило до 70 доз закладок метадона, а ежедневный оборот составлял более 6000 гривен, в том числе через банковские перечисления.



"Всего за период документирования деятельности преступной группировки полицейские изъяли у его членов наркотических средств, по ценам черного рынка, на сумму около полумиллиона гривен", - информирует ГУНП.

Большинство членов группировки уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас им грозит наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Тэги: метадон, наркодилеры, Коростень, полиция
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