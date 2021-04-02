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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 2 » 08:56:53

Жителей Житомирщины предупреждают о налоговых аферистах

Сегодня, 09:14:53 745 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителей Житомирщины предупреждают о налоговых аферистах

 В Житомирской области активизировались мошенники, которые представившись сотрудниками налоговой, требуют от налогоплательщиков денежные средства. Об этом предупреждает Государственная налоговая служба в Житомирской области.
 

"Главное управление ГНС в Житомирской области обращается к неравнодушным гражданам и субъектам предпринимательской деятельности Житомирщины по причине активизации попыток мошенников преступным путем выманить и завладеть денежными средствами граждан и предпринимателей. Представляясь должностными лицами налоговой службы просят перечислить средства на карточные счета", - говорится в сообщении.


Налоговики сообщают, что должностные лица органов ГНС области действуют исключительно в пределах полномочий и не могут обращаться к плательщикам с подобными просьбами.

Случаи мошенничества зафиксированы с номеров:
 
  • +38 (094) 490-68-20;
  • +38 (099) 421-90-06.

"В случае выявления фактов мошенничества со стороны неизвестных лиц, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов и т.п.). Если вы пострадали от действий аферистов или имеете информацию о таких случаях просим ни в коем случае не перечислять денежные средства и немедленно сообщить органы Национальной полиции и Государственной налоговой службы", - отмечает ГНС. 
Тэги: аферисты, налоговая служба, мошенничество, Житомирщина
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Комментариев: 1
Shiv
1 Iгор (Shiv)   • 10:54:08, Сегодня [Материал]

Только толку от этой полиции. Ноль.
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