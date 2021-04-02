Жителей Житомирщины предупреждают о налоговых аферистах

В Житомирской области активизировались мошенники, которые представившись сотрудниками налоговой, требуют от налогоплательщиков денежные средства. Об этом предупреждает Государственная налоговая служба в Житомирской области.
Налоговики сообщают
"Главное управление ГНС в Житомирской области обращается к неравнодушным гражданам и субъектам предпринимательской деятельности Житомирщины по причине активизации попыток мошенников преступным путем выманить и завладеть денежными средствами граждан и предпринимателей. Представляясь должностными лицами налоговой службы просят перечислить средства на карточные счета", - говорится в сообщении.
, что должностные лица органов ГНС области действуют исключительно в пределах полномочий и не могут обращаться к плательщикам с подобными просьбами.
Случаи мошенничества зафиксированы с номеров:
"В случае выявления фактов мошенничества со стороны неизвестных лиц, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов и т.п.). Если вы пострадали от действий аферистов или имеете информацию о таких случаях просим ни в коем случае не перечислять денежные средства и немедленно сообщить органы Национальной полиции и Государственной налоговой службы"
- +38 (094) 490-68-20;
- +38 (099) 421-90-06.
, - отмечает ГНС.