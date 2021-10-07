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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 7 » 10:24:16

На Житомирщине активизировались телефонные мошенники: представляются налоговиками и требуют деньги

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На Житомирщине активизировались телефонные мошенники: представляются налоговиками и требуют деньги

 На территории Житомирской области активизировали свою деятельность мошенники. Они выдают себя за налоговиков и требуют у субъектов хозяйствования материальную помощь на нужды налоговой службы.

Об этом предупреждает Главное управление ГНС в Житомирской области.

Известно, что мошенники звонят с мобильных номеров: 095 0989585, 098 3879302, 098 9263963, 098 7837898, 050 5185210.

"Сейчас такие случаи имеют место на территории пгт Романов Житомирской области. Чтобы эти фальшивые должностные лица налоговой не воспользовались доверием налогоплательщиков, призываем представителей бизнеса быть бдительными и не реагировать на просьбы мошенников", - призывают налоговики.

Жителей области, в случае поступления звонков от фейковых налоговиков с незаконными требованиями, просят сразу сообщать в полицию.
Тэги: Житомирщина, мошенники, налоговая служба
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