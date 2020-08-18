«Денежная реформа»: в Житомирской области мошенницы выманили у пенсионерки 100 000 грн

"К заявительнице пришли две женщины, которые объяснили свой визит помощью пенсионерам в финансовых вопросах. Одна из незнакомок сообщила о необходимости срочного обмена денежных купюр, которые вскоре должны быть изъяты из обращения. Для того, чтобы провести обмен, им якобы нужно только переписать номера всех старых купюр, мол, через несколько дней почтальон принесет уже новые и сделает замену", - информируют правоохранители.