«Денежная реформа»: в Житомирской области мошенницы выманили у пенсионерки 100 000 грн

81-летняя жительница Житомирской области поверила мошенницам, которые рассказали ей о якобы обмене старых денег на новые, и потеряла более 100 000 гривен. Сейчас полиция разыскивает аферисток.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции области, инцидент произошел 17 августа в Бердичевском районе.
"К заявительнице пришли две женщины, которые объяснили свой визит помощью пенсионерам в финансовых вопросах. Одна из незнакомок сообщила о необходимости срочного обмена денежных купюр, которые вскоре должны быть изъяты из обращения. Для того, чтобы провести обмен, им якобы нужно только переписать номера всех старых купюр, мол, через несколько дней почтальон принесет уже новые и сделает замену", - информируют правоохранители.
Пенсионерка поверила женщинам, пригласила их в дом и передала свои сбережения. Посетительницы переписывали номера и сложивали купюры в конверты. После того быстро попрощались и ушли.
Позже летняя женщина заглянула в конверты и обнаружила вместо своих сбережений листы бумаги. Сумма нанесенного ущерба составила более 100 000 гривен.
Следователи Бердичевского отдела начали досудебное расследование по ст.190 (мошенничество) УК Украины и устанавливают местонахождение лиц, причастных к правонарушению. Их приметы: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, были одеты в цветастые платья, ездили на сером ВАЗе.