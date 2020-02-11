Сразу трое жителей Житомирщины на днях пострадали в результате нечестной торговли на известном интернет-ресурсе. Сейчас полицейские устанавливают личности продавцов товаров и их местонахождение.
Как рассказали «Журналу Житомира
» в полиции, одной из пострадавших является 27-летняя жительница Радомышля. Она намеревалась приобрести щенка, нашла на сайте соответствующее объявление, обсудила с продавщицей все важные моменты и перечислила на указанный счет 4000 гривен.
Однако ни в тот день, ни в другой получить пуделя так и не смогла, а контактный телефон уже был выключен.
Житель с. Кочерова собирался купить комплект диванов с помощью того же виртуального сервиса. Однако и его ждало разочарование. 3500 гривен он передал, а вот мебель так и не получил.
В Чудновском районе 24-летний парень заплатил, точнее передал маршруткой 4500 гривен, за мобильный телефон, который так и не дождался. Объявление о продаже гаджета пострадавший тоже нашел на известном интернет-ресурсе.
По каждому из этих случаев полицейские начали уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные лица.
Деньги перевели, а товар не получили. Жители Житомирщины попали на крючок мошенников