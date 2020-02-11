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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 11 » 10:41:12

Деньги перевели, а товар не получили. Жители Житомирщины попали на крючок мошенников

Сегодня, 11:12:12 120 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Деньги перевели, а товар не получили. Жители Житомирщины попали на крючок мошенников

 Сразу трое жителей Житомирщины на днях пострадали в результате нечестной торговли на известном интернет-ресурсе. Сейчас полицейские устанавливают личности продавцов товаров и их местонахождение.

Как рассказали «Журналу Житомира» в полиции, одной из пострадавших является 27-летняя жительница Радомышля. Она намеревалась приобрести щенка, нашла на сайте соответствующее объявление, обсудила с продавщицей все важные моменты и перечислила на указанный  счет 4000 гривен.

Однако ни в тот день, ни в другой получить пуделя так и не смогла, а контактный телефон уже был выключен.

Житель с. Кочерова собирался купить комплект диванов с помощью того же виртуального сервиса. Однако и его ждало разочарование. 3500 гривен он передал, а вот мебель так и не получил.

В Чудновском районе 24-летний парень заплатил, точнее передал маршруткой 4500 гривен, за мобильный телефон, который так и не дождался. Объявление о продаже гаджета пострадавший тоже нашел на известном интернет-ресурсе.

По каждому из этих случаев полицейские начали уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные лица.
Тэги: мошенники, Житомирщина, продажа, интернет
Комментариев: 1
Sandra
1 Sandra (Sandra)   • 11:21:58, Сегодня
0

Дурачки....больше слов нет. На каждом углу трубят о том, что не переводите такие суммы неизвестным людям. Тем более часть крупных сайтов как тот же ОЛХ (о котором я так понимаю и идет речь) придумали методы защиты покупателей, но они их настоятельно игнорят. А передавать деньги маршруткой-это вообще нечто.
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