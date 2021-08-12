Супружеская пара из Житомирской области продавала через интернет несуществующих щенков

В одном из сел Житомирской области киберполицейские разоблачили супружескую пару, которая на протяжении двух лет создавала фейковые объявления о продаже щенков и зарабатывала на доверчивых покупателях. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирщины.
"Супружеская пара, в возрасте 29-ти и 35-ти лет, создавала фиктивные объявления на специализированных интернет-площадках о продаже щенков элитной породы. На самом деле таких не имели в наличии. Как только клиенты присылали средства в качестве полной или предварительной оплаты, супруги блокировали покупателей и больше не выходили на связь", - информируют правоохранители.
Известно, что мошенники использовали реквизиты карт пяти банковских учреждений и имели множество одноразовых мобильных номеров. Предварительная сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет около 60 000 гривен.
"11 августа правоохранители провели два санкционированных обыска по месту жительства и в автомобиле фигурантов, и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к мошенническим махинациям", - добавили в полиции.
Фото: ГУНП
Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела и объявлении им подозрения. Также полицейские устанавливают других пострадавших и сумму нанесенного им ущерба.