Супружеская пара из Житомирской области продавала через интернет несуществующих щенков

"Супружеская пара, в возрасте 29-ти и 35-ти лет, создавала фиктивные объявления на специализированных интернет-площадках о продаже щенков элитной породы. На самом деле таких не имели в наличии. Как только клиенты присылали средства в качестве полной или предварительной оплаты, супруги блокировали покупателей и больше не выходили на связь", - информируют правоохранители.