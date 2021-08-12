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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 12 » 17:49:10

Супружеская пара из Житомирской области продавала через интернет несуществующих щенков

Вчера, 17:49:10 1518 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Супружеская пара из Житомирской области продавала через интернет несуществующих щенков

 В одном из сел Житомирской области киберполицейские разоблачили супружескую пару, которая на протяжении двух лет создавала фейковые объявления о продаже щенков и зарабатывала на доверчивых покупателях. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирщины.
 

"Супружеская пара, в возрасте 29-ти и 35-ти лет, создавала фиктивные объявления на специализированных интернет-площадках о продаже щенков элитной породы. На самом деле таких не имели в наличии. Как только клиенты присылали средства в качестве полной или предварительной оплаты, супруги блокировали покупателей и больше не выходили на связь", - информируют правоохранители.


Известно, что мошенники использовали реквизиты карт пяти банковских учреждений и имели множество одноразовых мобильных номеров. Предварительная сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет около 60 000 гривен.
 

"11 августа правоохранители провели два санкционированных обыска по месту жительства и в автомобиле фигурантов, и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к мошенническим махинациям", - добавили в полиции.




Фото: ГУНП


Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела и объявлении им подозрения. Также полицейские устанавливают других пострадавших и сумму нанесенного им ущерба.
Тэги: мошенники, киберполиция, щенки, Житомирщина
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